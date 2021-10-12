Снимок живописных Украинских Карпат попал в National Geographic Traveller
Источник:National Geographic Traveller
В соцсети постоянно появляются кадры красоты украинской природы. На этот раз один из таких опубликовал известный журнал National Geographic Traveller.
Издание введет различные рубрики. В частности, "Daily Shot" ("Фото дня").
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Автором фото, вошедшего в "Daily shot", стал Андрей Тандиряк.
На живописном кадре – одинокий параплан, который взлетает над альпийскими лугами горного массива Боржава в Украинских Карпатах.
Снимок Андрея Тандиряка попал в National Geographic Traveller / Фото с инстаграма @ tandyryak.expedition
"Daily shot": коротко
Это ежедневный фотоконкурс National Geographic Traveler India, участником которого может стать каждый.
Одним из главных требований – являются реальные фото – слишком отредактированы или "отфотошопленные" изображения не принимаются.
Кадры, которые отвечают теме конкурса, будут размещены на домашней странице Nat Geo Traveler India и во всех социальных сетях. Впоследствии выберут 3 лучших работы, которые представят в журнале.Подробнее с условиями фотоконкурса можно ознакомиться по ссылке.