Художнику удалось найти другой ракурс известных всем локаций, которые открывают их с новой, значительно более глубокой стороны. Что находится под поверхностью европейских жемчужин - рассматривайте в материале.

Актуально Нетипичная Одесса: что скрыто от глаз туристов

Подземелья туристических объектов

Наверное, сложно себе представить, что можно увидеть, если бы вдруг провалиться под землю. И хотя известны многолюдные туристические объекты кажутся безопасными, под ними скрыто немало тайн.

Вокруг нас есть скрытые миры, и я хотел показать, что популярные туристические направления имеют больше, чем кажется на первый взгляд. Сделайте свое исследование перед поездкой и не бойтесь заглянуть глубже. С правильным набором и жаждой приключений можно открыть необычные предметы,

– прокомментировал свой проект Томас Сентпетери.

Франция, Эйфелева башня

В парижских катакомбах сохранились останки более 6 миллионов человек. Они были построены для того, чтобы немного разгрузить переполненные кладбища города.



Эйфелева башня и катакомбы / Фото Томаса Сентпетери

Англия, Биг-Бен

Станцию Олдвич открыли в 1907 году. Она тоже определенное время была бомбоубежищем и сохраняла некоторые сокровища Британского музея. Ее закрыли в 1994 году за больших расходов на техническое обслуживание. Сейчас это не очень заброшенное место, поскольку здесь проводят обучение для полицейских и пожарных, не сбивая с ритма весь Лондон.



Биг-Бен и его подземелья / Фото Томаса Сентпетери

Италия, Неаполь

Тоннель Бурбонов должен был стать аварийным "выходом" или же путем для отступлений. Планировали создать маршрут для эвакуации из Палаццо-Реале, но так и не завершили строительство. Во время Второй мировой войны пещеры служили убежищем при воздушных налетах и были военным госпиталем.



Неаполь но не извлекаемых путь для эвакуации / Фото Томаса Сентпетери

Польша, центр Кракова

Соляная шахта "Величка" является одной из крупнейших туристических достопримечательностей Польши. Ее глубина достигает 327 метров. И здесь добывали столовую соль до 2007 года. Сейчас шахта открыта для посетителей.



Соляная шахта возле Кракова / Фото Томаса Сентпетери

Англия, гостиница St. Pancras Renaissance

Лондонская почта имела свою железнодорожную ветку. Ее ввели в эксплуатацию в 1927 году и использовали до 2003 года. Но обходилась она слишком дорого – 1,2 миллиона футов стерлингов в день! Сейчас там музей, в котором посетители могут проехаться в старом почтовом поезде.



Почтовое отделение над элитным отелем / Фото Томаса Сентпетери

Испания, пещерный комплекс Баррио-де-Куэвас

Оказывается, в этих домиках, притаившиеся под мощными скалами, живет цело город! Наибольший скальный комплекс в Европе стал "приютом" для 3 тысяч человек.



Пещерный комплекс в Испании / Фото Томаса Сентпетери