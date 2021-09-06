Митцю вдалося віднайти інший ракурс відомих усім локацій, які відкривають їх з нової, значно глибшої сторони. Що знаходиться під поверхнею європейських перлин – роздивляйтесь у матеріалі.

Актуально Нетипова Одеса: що приховано від очей туристів

Підземелля туристичних об'єктів

Напевно, складно собі уявити, що можна побачити, якби раптом провалитися під землю. І хоча відомі багатолюдні туристичні об'єкти здаються безпечними, під ними сховано чимало таємниць.

Навколо нас є приховані світи, і я хотів показати, що популярні туристичні напрямки мають більше, ніж здається на перший погляд. Зробіть своє дослідження перед поїздкою і не бійтеся зазирнути глибше. З правильним набором і жагою пригод можна відкрити незвичайні предмети,

– прокоментував свій проєкт Томас Сентпетері.

Франція, Ейфелева вежа

У паризьких катакомбах збереглися останки понад 6 мільйонів людей. Вони були побудовані для того, щоб трохи розвантажити переповнені кладовища міста.



Ейфелева вежа та катакомби / Фото Томаса Сентпетері

Англія, Біг-Бен

Станцію Олдвіч відкрили у 1907 році. Вона теж певний час була бомбосховищем та зберігала деякі скарби Британського музею. Цю станцію метро закрили у 1994 році через великі витрати на технічне обслуговування. Зараз це не дуже закинуте місце, оскільки тут проводять навчання для поліцейських та пожежних, не збиваючи з ритму весь Лондон.



Біг-Бен та його підземелля / Фото Томаса Сентпетері

Італія, Неаполь

Тунель Бурбонів мав стати аварійним "відходом". Планували створити маршрут для евакуації з Палаццо-Реалі, але так і не завершили будівництво. Під час Другої світової війни печери служили притулком при повітряних нальотах і були військовим госпіталем.



Неаполь та недобуваний шлях для евакуації / Фото Томаса Сентпетері

Польща, центр Кракова

Соляна шахта "Величка" є однією з найбільших туристичних визначних пам'яток Польщі.Її глибина досягає 327 метрів. І тут видобували столову сіль до 2007 року. Зараз шахта відкрита для відвідувачів.



Соляна шахта біля Кракова / Фото Томаса Сентпетері

Англія, готель St. Pancras Renaissance

Лондонська пошта мала свою залізничну гілку. Її ввели в експлуатацію у 1927 році та використовували до 2003 року. Але обходилась вона надто дорого – 1,2 мільйона футів стерлінгів в день! Зараз там музей, в якому відвідувачі можуть проїхатися в старому поштовому потязі.



Поштове відділення над елітним готелем / Фото Томаса Сентпетері

Іспанія, печерний комплекс Барріо-де-Куевас

Виявляється, у цих будиночках, що причаїлися під могутніми скелями, живе ціло місто! Найбільший скельний комплекс в Європі став "прихистком" для 3 тисяч людей.



Печерний комплекс в Іспанії / Фото Томаса Сентпетері