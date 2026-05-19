Почему Сланцевые скалы в Кривом Роге называют "аспидными" и как это связано со змеями
- Сланцевые скалы в Кривом Роге простираются на 250 метров и занимают 4 гектара, имея высоту до 20 метров.
- Официальный статус памятника природы скалы получили в 1972 году для сохранения аспидных сланцев, а их охраной занимается ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
Кривой Рог имеет много необычных мест, которые остаются малоизвестными даже среди местных жителей. Одной из таких локаций являются Сланцевые скалы, расположенные между поселениями Покровское и Деконька.
Неподалеку от площади Артема в Саксаганском районе Кривого Рога расположен уникальный памятник природы Сланцевые скалы. Они простираются вдоль правого берега реки Саксагань между шахтами "Артем-1" и "Северная", а наиболее живописную часть образуют участки между поселениями Покровское и Деконька.
Чем уникальны Сланцевые скалы?
Скалы известны своим необычным видом: породы будто сложены из "кирпичей" разного размера, а местами напоминают слоистый "слоеный пирог". Из-за сине-черного цвета сланцы получили название "аспидные" – от греческого слова "аспид", что означает "змея". Также эти породы раньше использовали как кровельный материал и грифельные доски, рассказывает "История Кривого Рога". Сами скалы простираются примерно на 250 метров и занимают около 4 гектаров территории. Их высота достигает 20 метров.
В 19 веке район исследовал саксонский инженер Леон Штриппельман, которого пригласил Александр Поль для геологической разведки Криворожья. В своих описаниях он отмечал перспективность добычи аспидного сланца как строительного материала. Впоследствии Александр Поль организовал его добычу, и материал активно использовали для покрытия зданий Екатерининской железной дороги, а также в бытовых и учебных заведениях. История местности также связана с фигурой Деконской и генерала Долгинцева.
Сланцевые скалы / фото Dvorchuk Eduard
Елена Деконская владела значительным земельным участком и заселяла его переселенцами, что способствовало развитию поселка Екатериновка. Именно здесь сформировалась часть территории, которая сегодня известна как Деконка, а также упоминается "Деконская петля" – изгиб реки Саксагань в этом районе. Сланцевые скалы также связаны с древней добычей породы: поблизости была штольня, где добывали сланец, а сам материал использовали даже в строительстве фундаментов и хозяйственных построек в разные исторические периоды.
Как рассказывает комитет Саксаганского районного в городе совета, официальный статус памятника природные скалы получили решением исполнительного комитета Днепропетровской области в 1972 году с целью сохранения выходов аспидных сланцев и следов древних горных разработок. Охрану территории обеспечивает ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", которое отвечает за поддержание объекта в надлежащем состоянии.
В то же время фиксируются проблемы, связанные с деятельностью местных жителей – накопление бытового мусора и выжигание травы, что негативно влияет на природные комплексы. Среди редких растений, которые могут пострадать: ковыль Лессинга, авриния скальная, костянец северный, ломинис прямостоячий, подснежник двулистный и молодило русское.
Какие еще локации Кривого Рога стоит посетить туристам?
Знали ли вы о Зимнем саду в Кривом Роге? Это пространство с экзотическими растениями, которое стало одной из визитных карточек заведения. Первые насаждения для него начали завозить в конце 1979 года, среди них были саженцы тропических культур, в частности пальм.
Сейчас коллекция Зимнего сада насчитывает около 38 видов растений, среди которых финиковые и банановые пальмы, агавы, лавровые деревья, кактусы и другие экзотические виды. Пространство и в дальнейшем выполняет функцию зеленой зоны отдыха и остается популярным среди посетителей, которые воспринимают его как "мини-путешествие в тропики" прямо в черте города.
