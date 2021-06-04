SkyUp запускает рейсы из Киева на греческие острова: сколько будет стоить авиабилет

Авиакомпании постоянно увеличивают перечень рейсов в курортные страны. На этот раз лоукостер SkyUp Airlines заявил, которая будет осуществлять полеты из Киева на Корфу, Родос и Крит.

С 5 июня начнет летать на Корфу, на следующий день – 6 июня – начнутся рейсы по маршруту Киев – Родос – Киев. В столицу острова Крит – Ираклион – можно будет улететь с 12 июня.

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Отмечается, что рейсы сначала будут выполняться каждую субботу, а уже из конца июня частота вылетов по каждому направлению увеличится до трех.

Стоимость авиабилетов

Киев – Родос от 3 524 гривен

от 3 524 гривен Родос – Киев от 2 114 гривен

от 2 114 гривен Киев - Корфу от 3 524 гривен

от 3 524 гривен Корфу – Киев от 1 984 гривен

от 1 984 гривен Киев – Ираклион от 3 524 гривен

от 3 524 гривен Ираклион – Киев от 1 977 гривен

Условия въезда в Грецию

Для пересечения границы страны всем гражданам Украины необходимо:

заполнить Форму сообщения о местонахождении пассажира (PLF)

предоставить негативный ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия;

ИЛИ иметь справку о полном прохождении вакцинации не менее чем за 14 дней до путешествия;

ИЛИ предоставить справку о перенесенной болезни и выздоровления и наличие антител или положительный ПЦР-тест, после получения которых прошло от 2 до 9 месяцев.

Сертификат вакцинации, результаты тестов и справки должны предоставляться только на английском языке.

Кроме того, власть Греции оставляет за собой право проводить выборочное бесплатное тестирование туристов. В случае получения положительного результата путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин.

По данным Worldometer , по состоянию на 4 июня 2021 года в Греции обнаружено 406 751 случай заражения коронавирусом, из них 12 184 летальных.

Отметим, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что планирует возобновить полеты в столицу Греции – Афины. Регулярные рейсы будут осуществляться с 18 июня 2021 года.