SkyUp запускает рейсы из Киева на греческие острова: сколько будет стоить авиабилет

Авиакомпании постоянно увеличивают перечень рейсов в курортные страны. На этот раз лоукостер SkyUp Airlines заявил, которая будет осуществлять полеты из Киева на Корфу, Родос и Крит.
С 5 июня начнет летать на Корфу, на следующий день – 6 июня – начнутся рейсы по маршруту Киев – Родос – Киев. В столицу острова Крит – Ираклион – можно будет улететь с 12 июня.
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Отмечается, что рейсы сначала будут выполняться каждую субботу, а уже из конца июня частота вылетов по каждому направлению увеличится до трех.
Стоимость авиабилетов
- Киев – Родос от 3 524 гривен
- Родос – Киев от 2 114 гривен
- Киев - Корфу от 3 524 гривен
- Корфу – Киев от 1 984 гривен
- Киев – Ираклион от 3 524 гривен
- Ираклион – Киев от 1 977 гривен
Условия въезда в Грецию
Для пересечения границы страны всем гражданам Украины необходимо:
- заполнить Форму сообщения о местонахождении пассажира (PLF)
- предоставить негативный ПЦР-тест, который был сделан не позднее 72 часов до прибытия;
- ИЛИ иметь справку о полном прохождении вакцинации не менее чем за 14 дней до путешествия;
- ИЛИ предоставить справку о перенесенной болезни и выздоровления и наличие антител или положительный ПЦР-тест, после получения которых прошло от 2 до 9 месяцев.
Сертификат вакцинации, результаты тестов и справки должны предоставляться только на английском языке.
Кроме того, власть Греции оставляет за собой право проводить выборочное бесплатное тестирование туристов. В случае получения положительного результата путешественники должны отправиться на 14-дневный карантин.По данным Worldometer, по состоянию на 4 июня 2021 года в Греции обнаружено 406 751 случай заражения коронавирусом, из них 12 184 летальных.
Отметим, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что планирует возобновить полеты в столицу Греции – Афины. Регулярные рейсы будут осуществляться с 18 июня 2021 года.