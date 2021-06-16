Также отныне "Роза ветров" будет осуществлять чартерные рейсы из Киева в Даламан. Соответствующий приказ Государственной авиационной службы размещен на ее сайте.

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Отмечается, что Windrose сможет выполнять на маршруте Киев – Даламан – Киев не менее одного рейса в неделю или не менее трех в месяц с 21 июня до 30 октября.

С Днепра в Салоники можно будет улететь раз в неделю с 18 июня по 30 октября этого года.

SkyUp будет летать в Салоники раз в неделю. Срок действия прав на полеты – с 1 июля по 30 октября 2021 года. Стоимость авиабилетов Киев – Салоники от 1872 гривен.

Условия въезда в Грецию

С 14 мая 2021 украинцы могут посетить Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирус, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.

Отметим, ранее лоукостер SkyUp заявил, что будет осуществлять полеты из Киева на греческие острова – Корфу, Родос и Крит.

Также SkyUp планирует открыть прямые рейсы между Баку и Львовом с 5 июля. Кроме того, авиакомпания расширяет полетную программу и добавляет маршруты в Даламан из Киева и в Бодрум из Львова.