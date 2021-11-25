SkyUp анонсировала рейсы в Тель-Авив: расписание и цены

Лоукостер SkyUp совершил свой первый рейс из Киева в Тель-Авив. Пока рейсы из столицы будут выполняться 2 раза в неделю: каждый четверг и воскресенье.

Со временем авиакомпания планирует увеличить частоту полетов до трех, а затем и до четырех раз в неделю – по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Также SkyUp планирует расширить список локации из которых можно вылететь в Тель-Авив.

Читайте также Путешествие в Грузию, не выходя из дома: какие традиционные грузинские блюда стоит приготовить

Из каких украинских городов анонсировали рейсы

Как сообщают в SkyUp, с 15 декабря 2021 года кроме Киева в Тель-Авив также можно будет вылететь из Одессы, рейсы будут осуществляться каждую среду.

С 31 марта 2022 года запланированы рейсы из Львова, а с 26 мая 2022 – из Харькова.

Сколько стоят билеты

SkyUp совершил первый рейс в Тель-Авив / Фото unsplash

Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется в зависимости от города вылета:

Киев – Тель-Авив от 1738 грн.

Тель-Авив – Киев от 2018 гривен.

Одесса – Тель-Авив от 1299 грн.

Тель-Авив – Одесса от 1480 гривен.

Правила въезда в Израиль:

, ранее SkyUp не мог выйти на эти направления , поскольку вся квота на маршрутах Киев – Тель-Авив и Одесса – Тель-Авив была распределена между авиакомпаниями, но не использовалась.

С 1 ноября на территорию Израиля могут въехать иностранные туристы, которые: