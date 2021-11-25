SkyUp анонсировала рейсы в Тель-Авив: расписание и цены
Источник:SkyUp
Лоукостер SkyUp совершил свой первый рейс из Киева в Тель-Авив. Пока рейсы из столицы будут выполняться 2 раза в неделю: каждый четверг и воскресенье.
Со временем авиакомпания планирует увеличить частоту полетов до трех, а затем и до четырех раз в неделю – по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям. Также SkyUp планирует расширить список локации из которых можно вылететь в Тель-Авив.
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Из каких украинских городов анонсировали рейсы
Как сообщают в SkyUp, с 15 декабря 2021 года кроме Киева в Тель-Авив также можно будет вылететь из Одессы, рейсы будут осуществляться каждую среду.
С 31 марта 2022 года запланированы рейсы из Львова, а с 26 мая 2022 – из Харькова.
Сколько стоят билеты
Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании. Их стоимость варьируется в зависимости от города вылета:
- Киев – Тель-Авив от 1738 грн.
- Тель-Авив – Киев от 2018 гривен.
- Одесса – Тель-Авив от 1299 грн.
- Тель-Авив – Одесса от 1480 гривен.
Правила въезда в Израиль:
С 1 ноября на территорию Израиля могут въехать иностранные туристы, которые:
- не находились в "красной" стране за 14 дней до прилета в Израиль;
- привиты вакциной, признанной ВОЗ;
- сдали ПЦР-тест максимум за 72 часа до отправки и дополнительный ПЦР-тест по прибытию.