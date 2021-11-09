Неудивительно, что туристы мечтают попасть на остров. Украинцы – не исключение.

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Что ж, украинская авиакомпания SkyUp Airlines решила обрадовать своих клиентов – с 8 по 10 ноября 2021 года предлагает приобрести билеты по направлению Киев – Тенерифе – Киев всего за 99 долларов.

Отмечается, что акция действует на период поездки до 17 декабря 2021 года включительно.

Забронировать билеты можно на официальном сайте Skyup.aero. Также рекомендуем пользоваться поисковыми агрегаторами типа аvia.lowcost.ua, skyskanner.com.ua и Kiwi.

Что следует знать о Тенерифе Это самый большой остров Канарских островов. Здесь можно найти развлечения по нраву. Для любителей дискотек подходит Коста-адах. Если планируете отдохнуть от суеты большого города, отправляйтесь в Лоро-парк, славящийся дельфинарием, огромным зоопарком, ботаническим парком и аквапарком. Тенерифе по праву называют островом "вечной весны", поскольку температура воздуха круглый год – +20 – 25 градусов по Цельсию. Здесь вы найдете пляжи как с желтым, так и с черными песками. Остров известен во всем мире своим карнавалом Санта-Крус-де-Тенерифе.

Условия въезда в Испанию

Министерство здравоохранения Испании включило Украину в перечень стран "зеленой зоны" (действующий до 14 ноября включительно), поэтому граждане Украины могут путешествовать в Испанию без необходимости предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на наличие COVID-19 при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля: https://www.spth.gob.es/.

На его основе генерируется QR-код, предоставляемый представителям компании перевозчика перед посадкой на рейс, а также службам санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту прибытия в Испанию.