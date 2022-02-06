SkyUp изменил бесплатный сервис на регулярных рейсах: что следует знать пассажирам

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines изменила бесплатный сервис на регулярных рейсах. Это касается раздачи воды пассажирам во время полета.

Отныне ее нужно покупать в бутылках, или просить бортпроводника принести бесплатную воду в стакане.

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SkyUp изменил бесплатный сервис по раздаче воды на регулярных рейсах

Так, до введения изменений стюардессы лоукостера SkyUp катили по салону самолета тележку с бутилированной водой, разливали ее в стаканы и выдавали пассажирам. Теперь такой сервис будет только на чартерных рейсах.

Согласно объяснению SkyUp, изменение сервиса на регулярных рейсах позволило оптимизировать время обслуживания пассажиров и ускорить процесс выдачи платных заказов.

Бортпроводники не выдают бесплатную воду по запросу

Это нововведение полностью соответствует украинским правилам воздушных перевозок и обслуживанию пассажиров и багажа. Авиаперевозчик должен предоставить бесплатную воду, но только по запросу пассажира.

Некоторые пассажиры утверждают, что по просьбе принести бесплатный стакан воды, бортпроводники не выдают его и предлагают приобрести бутилированную.

Издание отмечает, что, если это действительно так, и персонал SkyUp не выдает бесплатно воду на запрос, то это нарушение. Впрочем, такие действия могут являться результатом непонимания правил отдельных бортпроводников.