SkyUp договорилась с лизингодателем о возобновлении полетов над Украиной

После переговоров с лизингодателем, украинская авиакомпания SkyUp объявила, что останется в украинском небе в полном объеме и продолжает работать в штатном режиме.

Об этом сообщил генеральный директор SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов. Рассказываем, что известно о возобновлении полетов.

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SkyUp Airlines возобновляет продажу билетов на все рейсы

Мы рады сообщить пассажирам, что продажа билетов вновь открыта на все даты, а SkyUp в полном объеме остается в украинском небе,

– заявил Дмитрий Сероухов.

Генеральный директор SkyUp добавил, что переговоры со страховщиками были сложными. Кроме того, зарубежные партнеры продолжат регулярно оценивать риски и вести мониторинг ситуации.

Однако сейчас совместными усилиями с Министерством инфраструктуры Украины и Правительством мы сумели добиться результатов – полеты в Украину остаются безопасными и защищенными,

– резюмировал он.

Ранее эскалация информационной ситуации вокруг Украины привела к тому, что страховые компании сообщили о прекращении страхования самолетов, которые совершают полеты над Украиной.

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