SkyUp анонсировал новые маршруты из Украины в 11 стран: куда будет летать

Украинская бюджетная авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала запуск новых летних направлений из одного города Украины. Речь идет о Харькове.

Билеты на эти рейсы уже доступны для продажи в авиакассах аэропорта, а также на сайтах skyup.aero и hrk.aerо.

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SkyUp запускает новые рейсы из Харькова

Перевозчик начнет осуществлять регулярные рейсы из Харькова в города Испании, Грузии, Словакии, Болгарии, Греции, Кипра, Чехии, Италии, Израиля, Черногории и Албании.

Авиакомпания skyup.aero анонсировала программу полетов из Харькова на лето 2022 года. В маршрутную сеть вошли 13 регулярных направлений в 11 стран,

– говорится в сообщении.

Новые летние направления из Харькова

Барселона – с 29 апреля по вторникам и пятницам (от 2 873 гривен); Братислава – с 29 апреля по понедельникам и пятницам (от 1 740 гривен); Тиват – с 30 апреля по понедельникам, средам и субботам (от 3 355 гривен); Ларнака – с 1 мая по воскресеньям (от 2 222 гривен); Прага – с 5 мая каждый четверг и воскресенье (от 1 740 гривен); Бургас – с 7 мая по вторникам (от 1 882 гривен); Ираклион – с 19 мая каждый четверг и воскресенье (от 3 638 гривен); Батуми – с 20 мая по вторникам и пятницам (от 2 165 гривен); Корфу – с 28 мая по субботам (от 3 439 гривен); Салоники – с 28 мая по субботам (от 2 023 гривен) Тель-Авив – с 28 мая каждый четверг (от 1 782 гривен); Римини – с 1 июня каждую среду (от 2 731 гривны); Тирана – с 1 июня каждую среду (от 2 533 гривен).

Стоимость указана за билет в одну сторону без багажа. Обычно самые дешевые билеты авиаперевозчика предполагают перевозку только ручной клади размером 55х40х20 сантиметров и весом 9 килограммов.