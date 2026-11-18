Платформа GetYourGuide изучила предпочтения более 10 тысяч туристов из семи стран к сезону 2027 года. Привычку успеть все заменяет спонтанный отдых с пчеловодством, ароматами и кулинарией без четких графиков.

Как отмечает туристический портал GetYourGuide в отчете "Hidden Trends", 78 % опрошенных туристов считают отказ от жесткого графика ключевым условием для полноценного восстановления сил.

На какие тренды обращают внимание туристы?

Почти треть путешественников вообще оставляет умные часы дома, используя гаджеты только на этапе подготовки маршрута.

Компания охарактеризовала это явление концепцией "антиоптимизации", при которой человек тщательно планирует основные шаги заранее, а во время самого отпуска полностью отпускает контроль над временем.

Восемь из десяти хотят отдыха без расписания, поэтому вместо списка обязательных достопримечательностей они выбирают несколько впечатлений для глубокого погружения. Наши данные указывают на переход от культуры оптимизации к более глубокому и содержательному туристическому опыту,

– отметила эксперт по глобальным трендам и впечатлениям в GetYourGuide Анне Валлин.

По ее словам, люди не перестают строить планы на отдых, однако кардинально меняют подход к их реализации.

Ароматы и ферментация вместо привычных сувениров

Аналитики выделили пять новых архетипов путешественников, которые будут формировать туристический рынок.

Первой группой стали искатели ароматов: 56% туристов готовы оплачивать парфюмерные мастер-классы, а спрос на такие мероприятия за год подскочил на 114%. Особый интерес отмечается среди поколения Z, где 69% опрошенных стремятся сохранить воспоминания о поездке с помощью запахов.

Еще один заметный вектор ориентирован на производство аутентичной еды и "медленные" практики. Около 72% опрошенных увлекаются наблюдением за созданием продуктов с нуля, в частности комбучи, кимчи или бальзамического уксуса. Среди миллениалов более 58% провели бронирование путешествий исключительно ради знакомства с местными фермерскими процессами.

Нетуристические районы, настольные игры и пасеки

Вместо переполненных популярных локаций 61% путешественников сознательно выбирают неизвестные кварталы и окраины больших городов. Среди представителей поколения Z эта доля достигает 72%, поскольку молодежь все чаще избегает массовых экскурсий.

Цифровое поколение также тяготеет к материальному досугу: 62% респондентов выразили готовность освоить традиционные местные настольные или уличные игры во время отдыха. Среди зумеров этот показатель достиг 78%, что свидетельствует о стремлении найти аналоговую замену виртуальным развлечениям.

Отдельным открытием сезона стал туризм на пасеках. Спрос на посещение пасек вырос на 65% за год, а каждый второй участник опроса признался, что хотел бы попробовать себя в роли пчеловода ради релаксации и спокойствия.

Медовый туризм: что интересного можно узнать?

Апитуризм, или медовый туризм, – это разновидность сельского и экологического отдыха, во время которого туристы знакомятся с пчеловодством, природой и продуктами пасек.

Посетителям предлагают экскурсии с осмотром ульев и рассказами пчеловодов, дегустации меда и других продуктов пчеловодства.



Апитуризм – один из трендов в путешествиях / Unsplash

Также туристы могут посетить мастер-классы по изготовлению восковых свечей, отдохнуть на природе, попробовать переночевать в ульях или остановиться в специальных усадьбах.

Если же вы предпочитаете морские путешествия – хорошим вариантом для вас может стать круиз. По результатам опроса, проведенного британским туристическим агентством cruise.co.uk среди 900 клиентов, были определены самые интересные малоизвестные круизные порты Европы.

Самую высокую позицию в рейтинге занял черногорский Котор, за который проголосовали 22% респондентов. Город опередил другие направления благодаря живописной бухте, горным пейзажам и хорошо сохранившемуся средневековому центру. Сам Котор вместе с прилегающей территорией внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.