Adv

Як зазначає туристичний портал GetYourGuide у звіті Hidden Trends, 78% опитаних туристів вважають відмову від жорсткого графіка ключовою умовою для повноцінного відновлення сил.

До яких трендів приглядаються туристи?

Майже третина мандрівників узагалі залишає розумні годинники вдома, використовуючи гаджети лише на етапі підготовки маршруту.

Компанія охарактеризувала це явище концепцією "антиоптимізації", за якої людина ретельно планує базові кроки заздалегідь, а під час самої відпустки повністю відпускає контроль над часом.

Вісім із десяти прагнуть відпочинку без розкладу, тому замість списку обов'язкових пам'яток вони обирають кілька вражень для глибокого занурення. Наші дані вказують на перехід від культури оптимізації до глибшого та більш змістовного туристичного досвіду– зазначила експертка з глобальних трендів та вражень у GetYourGuide Анне Валлін.

За її словами, люди не перестають складати плани на відпочинок, проте кардинально змінюють підхід до їхньої реалізації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Аромати та ферментація замість звичних сувенірів

Аналітики виділили п'ять нових архетипів мандрівників, які формуватимуть туристичний ринок.

Першою групою стали шукачі ароматів: 56% туристів готові оплачувати парфумерні воркшопи, а попит на такі активності за рік підскочив на 114%. Особливий інтерес фіксують серед покоління Z, де 69% опитаних прагнуть зберегти спогади про поїздку через запахи.

Ще один помітний вектор орієнтований на виробництво автентичної їжі та повільні практики. Близько 72% опитаних захоплюються спостереженням за створенням продуктів із нуля, зокрема комбучі, кімчі чи бальзамічного оцту. Серед міленіалів понад 58% бронювали подорожі суто заради знайомства з локальними фермерськими процесами.

Нетуристичні райони, настільні ігри та пасіки

Замість переповнених популярних локацій 61% мандрівників свідомо обирає невідомі квартали та околиці великих міст. Серед представників покоління Z ця частка досягає 72%, оскільки молодь дедалі частіше цурається масових екскурсій.

Цифрове покоління також тяжіє до матеріального дозвілля: 62% респондентів висловили готовність опанувати традиційні місцеві настільні чи вуличні ігри під час відпочинку. Серед зумерів цей показник досяг 78%, що свідчить про прагнення знайти аналогову заміну віртуальним розвагам.

Окремим відкриттям сезону став туризм на пасіках. Попит на відвідування пасік зріс на 65% за рік, а кожен другий учасник опитування зізнався, що хотів би спробувати себе у ролі пасічника заради релаксації та спокою.

Медовий туризм: що цікавого можна дізнатися?

Апітуризм, або медовий туризм, – це різновид сільського та екологічного відпочинку, під час якого туристи знайомляться з бджільництвом, природою та продуктами пасік.

Відвідувачам пропонують екскурсії з оглядом вуликів і розповідями пасічників, дегустації меду та інших продуктів бджільництва.

Апітуризм – один із трендів у подорожах / Unsplash

Також туристи можуть відвідати майстер-класи з виготовлення воскових свічок, відпочити на природі, спробувати сон на вуликах або зупинитися в спеціальних садибах.

Якщо ж ви прибічник морських подорожей – гарним варіантом для вас може стати круїз. За результатами опитування, проведеного британською туристичною агенцією cruise.co.uk серед 900 клієнтів, визначили найцікавіші маловідомі круїзні порти Європи.

Найвищу позицію рейтингу посів чорногорський Котор, за який проголосували 22% респондентів. Місто випередило інші напрямки завдяки мальовничій затоці, краєвидам гір і добре збереженому середньовічному центру. Сам Котор разом із навколишньою територією внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.