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Туристичне видання The Independent розповіло про результати опитування британської туристичної агенції cruise.co.uk, яка попросила 900 своїх клієнтів назвати улюблені маловідомі круїзні порти Європи. Учасники ділилися місцями, які стали для них приємним відкриттям під час морських подорожей.

Яке місто стало найкращим прихованим портом Європи?

Перше місце в опитуванні посів Котор у Чорногорії. Він отримав 22% голосів учасників, значно випередивши інші напрямки рейтингу. Місто приваблює туристів мальовничою затокою, гірськими краєвидами та середньовічною старою частиною. Котор та прилегла територія входять до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Котор у Чорногорії / фото Canva

Серед місцевих пам'яток, які можуть відвідати мандрівники: старовинні міські мури, музей котів, фортеця Сан-Джованні на пагорбі та кафедральний собор Святого Трифона, збудований у 12 столітті. Особливе враження на круїзних пасажирів справляє сама поява міста на горизонті під час входу судна до затоки.

Керівний директор cruise.co.uk Тоні Ендрюс зазначив, що цей маршрут є одним із наймальовничіших у Європі. До того ж історичний центр розташований неподалік від місця прибуття круїзних лайнерів.

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Друге місце посів іспанський Кадіс, за який проголосували 11% опитаних. Місто розташоване на атлантичному узбережжі Іспанії та відоме старою частиною з римськими руїнами, пляжами, традиційними тапас-барами та кафедральним собором.

Кадіс, Іспанія / фото Canva

Третю сходинку рейтингу посів Таллінн – столиця Естонії. Далі розташувалися грецький Родос і французький Вільфранш-сюр-Мер. Повний перелік десяти улюблених прихованих круїзних портів за версією пасажирів має такий вигляд:

Котор, Чорногорія;

Кадіс, Іспанія;

Таллінн, Естонія;

Родос, Греція;

Вільфранш-сюр-Мер, Франція;

Валлетта, Мальта;

Ольден, Норвегія;

Онфлер, Франція;

Флом, Норвегія;

Задар, Хорватія.

Частину цих міст можна відвідати під час круїзів Середземним морем, Північною Європою та Адріатикою. Серед круїзних компаній, чиї маршрути охоплюють такі напрямки, є Royal Caribbean, Princess Cruises, Cunard, Celebrity Cruises та MSC Cruises.

Що найбільше приваблює туристів у маловідомих портах?

Найважливішим чинником для майже половини учасників опитування стали природні краєвиди та навколишні пейзажі. Ще п'ята частина респондентів відзначила автентичну місцеву атмосферу, а 13% найбільше цінують зручний доступ до пам'яток та інших туристичних об'єктів.

Цікаво, що враження від знайдених місць мандрівники не поспішають тримати лише при собі. За результатами дослідження, 83% опитаних рекомендували свій улюблений прихований порт друзям і родичам. Крім того, понад три чверті учасників заявили, що відкриття нового маловідомого напрямку зробило б їх більш схильними бронювати подібні круїзи в майбутньому.

За словами Тоні Ендрюса, круїзні подорожі дають можливість відкривати недооцінені портові міста, які не завжди першими спадають на думку під час планування відпустки. Поєднання відомих туристичних центрів із менш знайомими зупинками дозволяє пасажирам знаходити нові улюблені місця.