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Туристическое издание The Independent рассказало о результатах опроса, проведенного британским туристическим агентством cruise.co.uk, которое попросило 900 своих клиентов назвать любимые малоизвестные круизные порты Европы. Участники делились местами, которые стали для них приятным открытием во время морских путешествий.

Какой город стал лучшим скрытым портом Европы?

Первое место в опросе занял Котор в Черногории. Он получил 22% голосов участников, значительно опередив другие направления рейтинга. Город привлекает туристов живописной бухтой, горными пейзажами и средневековой старой частью. Котор и прилегающая территория входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Котор в Черногории / фото Canva

Среди местных достопримечательностей, которые могут посетить путешественники: старинные городские стены, музей кошек, крепость Сан-Джованни на холме и кафедральный собор Святого Трифона, построенный в 12 веке. Особое впечатление на пассажиров круизных лайнеров производит само появление города на горизонте при входе судна в залив.

Управляющий директор cruise.co.uk Тони Эндрюс отметил, что этот маршрут является одним из самых живописных в Европе. К тому же исторический центр расположен недалеко от места прибытия круизных лайнеров.

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Второе место занял испанский Кадис, за который проголосовали 11% опрошенных. Город расположен на атлантическом побережье Испании и известен старой частью с римскими руинами, пляжами, традиционными тапас-барами и кафедральным собором.

Кадис, Испания / фото Canva

Третье место в рейтинге занял Таллинн – столица Эстонии. Далее в рейтинге расположились греческий Родос и французский Вильфранш-сюр-Мер. Полный список десяти любимых скрытых круизных портов по версии пассажиров выглядит так:

Котор, Черногория;

Кадис, Испания;

Таллинн, Эстония;

Родос, Греция;

Вильфранш-сюр-Мер, Франция;

Валлетта, Мальта;

Ольден, Норвегия;

Онфлер, Франция;

Флом, Норвегия;

Задар, Хорватия.

Часть этих городов можно посетить во время круизов по Средиземному морю, Северной Европе и Адриатике. Среди круизных компаний, маршруты которых охватывают такие направления, есть Royal Caribbean, Princess Cruises, Cunard, Celebrity Cruises и MSC Cruises.

Что больше всего привлекает туристов в малоизвестных портах?

Важнейшим фактором для почти половины участников опроса стали природные виды и окружающие пейзажи. Еще пятая часть респондентов отметила аутентичную местную атмосферу, а 13% больше всего ценят удобный доступ к достопримечательностям и другим туристическим объектам.

Интересно, что путешественники не спешат оставлять впечатления о найденных местах только для себя. По результатам исследования, 83% опрошенных порекомендовали свой любимый скрытый порт друзьям и родственникам. Кроме того, более трех четвертей участников заявили, что открытие нового малоизвестного направления сделало бы их более склонными к бронированию подобных круизов в будущем.

По словам Тони Эндрюса, круизные путешествия дают возможность открывать для себя недооцененные портовые города, которые не всегда первыми приходят на ум при планировании отпуска. Сочетание известных туристических центров с менее знакомыми остановками позволяет пассажирам находить новые любимые места.