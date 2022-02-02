Сколько украинцы тратят на поездки в пределах страны

По данным опроса Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ), около 38% украинцев путешествовали по Украине в течение 2021 года.

Как сообщила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив на презентации результатов опроса, средняя продолжительность поездки составляет 4 – 5 дней. Показатель уровня лояльности туристов к украинским дестинациям составил 37 баллов.

Интересно На лыжи в феврале: лучшие горнолыжные курорты Львовщины

Как и за сколько путешествовали украинцы в 2021 году

По данным опроса, средние расходы по путешествию в пределах Украины составили 6 тысяч гривен.

37% опрошенных путешествовали с семьей, 22% – с партнером, 21% выбирали соло-путешествия, 17% – с друзьями. В составе туристической группы в поездку отправились около 1% украинцев.



В пределах страны путешествовало 49% опрошенной молодежи / Фото Unsplash

Как распределились потоки туристов по возрасту

среди молодежи 15 – 24 лет путешествовали 49% опрошенных,

в возрастной группе 25 – 34 года – 49%,

среди тех, кому исполнилось 35 – 44 года – 44%,

меньше путешествовали люди в возрасте 45 – 54 года – 34%,

55 – 64 года – 26%,

а среди 65-летних опрошенных и старше – всего 14%.

Цель путешествия

Целью путешествия в Украине для 68% внутренних туристов был отпуск, отдых и досуг:

48% предпочли пляжный туризм,

36% – экскурсии,

17% – горнолыжный курорт,

14% – лечебно-оздоровительные учреждения.



83% респондентов планируют путешествие самостоятельно / Фото Unsplash

Как украинцы планируют маршрут:

83% респондентов планируют поездку самостоятельно,

используя советы близких – 31%,

YouTube – 23%,

соцсети и поисковые системы – 22%,

навигаторы и карты – 19%,

ресурс booking.com – 16%.

Среди мест размещения самыми популярными в 2021 году стали арендованные апартаменты (26%) и гостиницы (25%). При этом 7% путешественников предпочитают хостелов и бюджетных гостиниц.

Чаще всего путешественники передвигаются на собственном легковом авто (57%), автобусы и поезда использует 26% и 25% респондентов соответственно.