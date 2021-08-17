Настоящий бум среди туристов из Персидского залива: сколько туристов уже посетили Украину

17 августа 2021 , 12:18
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Источник:

"Европейская правда"

В Государственной пограничной службе заявили, еще Украину посетило чуть более 35 тысяч туристов из стран Персидского залива. Данные предоставили за период с мая по июль 2021 года.

На популярность повлиял ряд факторов. В частности, безвизовый режим с Украиной и прямые рейсы лоукостера.

До теми Заброшенные военные объекты Украины, которые облюбовали туристы

35 тысяч туристов за 3 месяца

Украина пользуется популярностью среди путешественников с

  • Бахрейна;
  • Катара;
  • Кувейт;
  • ОАЭ;
  • заблуждение;
  • Саудовской Аравии.

Больше всего туристов приехало из Саудовской Аравии. Их количество - 29 809 туристов, это в 8 раз больше, чем в докризисные времена. Вторая страна по количеству туристов - Объединенные Арабские Эмираты, а третья - Оман.

В Украину отдыхающие из стран Персидского залива приезжают в среднем на 5-7 дней и тратят около 2500 долларов за это время.

Туристическая привлекательность нашего государства обусловлена ​​смягчением карантинных требований, введением безвизового режима и наличие прямых рейсов в Киев и Львов.

Автор: Вікторія Андрєєва