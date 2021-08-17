Настоящий бум среди туристов из Персидского залива: сколько туристов уже посетили Украину
Источник:"Европейская правда"
В Государственной пограничной службе заявили, еще Украину посетило чуть более 35 тысяч туристов из стран Персидского залива. Данные предоставили за период с мая по июль 2021 года.
На популярность повлиял ряд факторов. В частности, безвизовый режим с Украиной и прямые рейсы лоукостера.
До теми Заброшенные военные объекты Украины, которые облюбовали туристы
35 тысяч туристов за 3 месяца
Украина пользуется популярностью среди путешественников с
- Бахрейна;
- Катара;
- Кувейт;
- ОАЭ;
- заблуждение;
- Саудовской Аравии.
Больше всего туристов приехало из Саудовской Аравии. Их количество - 29 809 туристов, это в 8 раз больше, чем в докризисные времена. Вторая страна по количеству туристов - Объединенные Арабские Эмираты, а третья - Оман.
В Украину отдыхающие из стран Персидского залива приезжают в среднем на 5-7 дней и тратят около 2500 долларов за это время.
Туристическая привлекательность нашего государства обусловлена смягчением карантинных требований, введением безвизового режима и наличие прямых рейсов в Киев и Львов.