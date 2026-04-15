На Мальте дешевле: украинка рассказала, во сколько ей обошлась поездка на сакуры в Мукачево
Сезон сакур ежегодно превращает Закарпатье в одну из самых популярных весенних локаций в Украине. Это, в свою очередь, приводит к увеличению цен на проживание. Туристка поделилась собственным опытом и подсчитала, во сколько ей обошлась поездка в Мукачево.
Наталья Бачурская в соцсети Threads рассказала, сколько потратила за 5 дней в Мукачево. Женщина призналась, что планировала уложиться в меньшую сумму, однако бюджет путешествия получился больше.
Сколько стоит поездка в Мукачево на сакуры?
Наталья ездила в Мукачево с 10-летней дочерью, поэтому все расходы указывала за двоих. За поезд и такси из Ивано-Франковска женщина заплатила 1500 гривен в обе стороны. Проживание за 4 ночи обошлось ей в 11,5 тысячи гривен. Две ночи семья провела в гостевом доме на атмосферной улице со старыми сакурами, а другие две ночи – в отеле при аквапарке. К слову, в отеле в стоимость входили завтраки.
На питание за эти дни Наталья потратила 6 тысяч гривен, на сувениры – 800 гривен. Еще 3 тысячи гривен ушли на развлечения – аквапарк, аттракционы и тому подобное. В общем поездка обошлась в 22,5 тысячи гривен. Женщина планировала уложиться в 15 тысяч, но не удалось. Однако она совершенно не расстроилась, ведь на отдыхе не экономила и прекрасно провела время.
Как украинцы реагируют на стоимость поездки на сакуры?
Некоторые пользователи в комментариях возмутились стоимостью поездки в Мукачево. Мол, это слишком дорого.
- "Я летала на Мальту на 5 дней, и все полностью обошлось в 17400 гривен";
- "Не хочу хвастаться, но мне дорога туда и обратно из Львова вышла всего в 100 гривен на поезде";
- "Цены п*з*ец".
Правда, некоторые наоборот писали, что это довольно дешево. @naschies отметила, что поездка на сакуры в Ужгород обошлась ей в 134 тысячи гривен. Девушка жила в отеле с собственной аллеей сакур, где ночь стоит 350 долларов.
Обратите внимание! Сейчас в Ужгороде и Мукачево продолжается пик цветения сакур. Местные жители рассказывают, что цветы все еще держат свою форму, но кое-где начинают тускнеть. Поэтому, если вы планировали поездку, то стоит поспешить.
Аллея с сакурами / Фото Натальи Бачурской
