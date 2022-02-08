Скидки на авиабилеты ко Дню Валентина: перечень акционных предложений
Источник:УНИАН
Каждый год в канун Дня всех влюбленных, украинские и иностранные авиакомпании устраивают распродажу билетов в самые романтические страны мира.
В подборке собрали акции от МАУ и лоукостера Wizz Air, которыми можно воспользоваться сегодня. Используйте одну из них, чтобы держать незабываемые впечатления от романтического праздника.
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Скидки от МАУ
Украинская авиакомпания МАУ уже анонсировала скидки до минус 25% на рейсы из Украины. Купить акционные билеты можно с 8 по 14 февраля 2022 года. Скидки действуют на рейсы с 28 февраля по 31 мая 2022 года.
В частности, билеты по акционным ценам можно приобрести с:
- Киева в Вильнюс (от 664 гривен),
- Киева в Берлин (от 1003 гривен),
- Киева в Милан (от 1258 гривен),
- Киева в Мюнхен (от 1272 гривен),
- Киева в Рим (от 1328 гривен),
- Киева в Тбилиси (от 1470 гривен),
- Киева в Прагу (от 1470 гривен),
- Киева в Ларнаку (от 1696 гривен),
- Киева в Афины (от 1710 гривен),
- Киева в Барселону (от 1738 гривен),
- Киева в Стамбул (от 1893 гривен)
- Одессы в Вильнюс (от 1399 гривен),
- Одессы в Берлин (от 1724 гривен),
- Одессы в Стамбул (от 1837).
Несколько дороже продают билеты со скидками в Кишинев, Баку, Лондон, Париж и Женеву. Кроме того, есть акционные предложения в Каир и Дубай.
Скидки от Wizz Air
Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал 8 февраля круглосуточную скидку – минус 20% на выбранные рейсы. Все перелеты нужно совершить до 31 марта 2022, однако полететь за ними можно будет и 14 февраля. Акция распространяется только на бронирование, сделанное на официальном сайте компании.Обратите внимание! Предложение не распространяется на групповое бронирование.
Скидки от других авиакомпаний
Как показывает практика, к 14 февраля свои варианты скидок могут предложить и другие популярные в Украине авиакомпании, в том числе ирландский лоукостер Ryanair, а также украинские бюджетные авиаперевозчики SkyUp и Bees Airline.К теме. Ранее Bees Airline анонсировала скидки на февральские рейсы из Украины в Ереван, Тбилиси, Барселону, Шарджу.
Если вы планируете романтическое путешествие в ближайшее время, рекомендуем следить за новостями авиакомпаний.