В сети появляется все больше живописных фотографий. Несколько из них опубликовал Национальный природный парк Синевир.

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На опубликованных кадрах сказочная верховинская зима – с заснеженными елями и горными ручейками.

В Национальный природный парк "Синевир" пришла настоящая зима,

– говорится в сообщении.



Зима на Верховине / Фото НПП "Синевир"



Карпаты засыпает снегом​ / Фото НПП "Синевир"



В сети появились живописные фото верховинской зимы​ / Фото НПП "Синевир"



Замерзшие горные ручейки в Карпатах / Фото НПП "Синевир"

Нацпарк "Синевир": коротко

"Синевир" – это национальный природный парк в Украинских Карпатах. Он расположен в пределах Хустского района Закарпатской области. Большая часть парка принадлежит к высокогорьям (440 – 1 719 метров).

На территории парка на высоте 989 метров раскинулось популярное озеро Синевир. Оно считается самым большим водоемом Украинских Карпат и является одним из семи чудес Украины.

Кроме того, с 2017 года определенные участки НПП "Синевир" внесены в мировое наследие ЮНЕСКО как один из массивов Буковых пралесов Карпат и других регионов Европы.