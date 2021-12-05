В сети появляется все больше живописных фотографий. Несколько из них опубликовал Национальный природный парк Синевир.
Обратите внимание Горные села замело снегом, мороз достиг -20 градусов
На опубликованных кадрах сказочная верховинская зима – с заснеженными елями и горными ручейками.
В Национальный природный парк "Синевир" пришла настоящая зима,
– говорится в сообщении.
Зима на Верховине / Фото НПП "Синевир"
Карпаты засыпает снегом / Фото НПП "Синевир"
В сети появились живописные фото верховинской зимы / Фото НПП "Синевир"
Замерзшие горные ручейки в Карпатах / Фото НПП "Синевир"
Нацпарк "Синевир": коротко
"Синевир" – это национальный природный парк в Украинских Карпатах. Он расположен в пределах Хустского района Закарпатской области. Большая часть парка принадлежит к высокогорьям (440 – 1 719 метров).
На территории парка на высоте 989 метров раскинулось популярное озеро Синевир. Оно считается самым большим водоемом Украинских Карпат и является одним из семи чудес Украины.
Кроме того, с 2017 года определенные участки НПП "Синевир" внесены в мировое наследие ЮНЕСКО как один из массивов Буковых пралесов Карпат и других регионов Европы.