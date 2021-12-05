В мережі з'являється все більше мальовничих світлин. Декілька з них опублікував Національний природний парк "Синевир".

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На опублікованих кадрах казкова верховинська зима – із засніженими смереками та гірськими потічками.

У Національний природний парк "Синевир" прийшла справжня зима,

– йдеться в повідомленні.



Зима на Верховині / Фото НПП "Синевир"



Карпати засипає снігом / Фото НПП "Синевир"



В мережі з'явилися мальовничі світлини верховинської зими / Фото НПП "Синевир"



Замерзлі гірські потічки в Карпатах / Фото НПП "Синевир"

Нацпарк "Синевир": коротко

"Синевир" – це національний природний парк в Українських Карпатах. Він розташований у межах Хустського району Закарпатської області. Більша частина парку належить до високогір'я (440 – 1 719 метрів).

На теренах парку на висоті 989 метрів розкинулося популярне озеро Синевир. Воно вважається найбільшою водоймою Українських Карпат і є одним із семи чудес України.

Крім того, з 2017 року певні ділянки НПП "Синевир" внесені до світової спадщини ЮНЕСКО як один з масивів Букових пралісів Карпат та інших регіонів Європи.