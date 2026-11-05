Самая дешевая рождественская ярмарка в Европе: глинтвейн здесь стоит 50 гривен
Зимой именно рождественские ярмарки больше всего привлекают путешественников в ту или иную страну. Каждый год тысячи туристов планируют зимний отпуск, чтобы окунуться в праздничную атмосферу, прогуляться по ярмарке, выпить вкусный глинтвейн и попробовать традиционные лакомства.
Тем, кто хочет окунуться в праздничную атмосферу и при этом сэкономить, стоит обратить внимание на одно европейское направление с очень доступными ценами, пишет Express.
Какая рождественская ярмарка в Европе самая дешевая?
Эксперты туристической компании Eurochange исследовали 55 рождественских ярмарок Европы и определили, где традиционный зимний напиток стоит дешевле всего. Лидером стал румынский город Сибиу, где кружку глинтвейна можно купить за 50 гривен.
Рождественская ярмарка в Сибиу расположена на Большой площади в центре Трансильвании. В этом году она будет работать с 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.
Вход на ярмарку бесплатный. Для посетителей организуют бар в стиле шале, каток, панорамное колесо, сцену, карусель, мастерскую Санты и специальный лифт со сказочной тематикой. Праздничные локации дополнят красочные здания, окружающие площадь.
Рождественская ярмарка в Сибиу / Фото Википедия
Помимо Сибиу, исследователи определили что еще несколько европейских городов, где глинтвейн стоит дешево.
Самые дешевые рождественские ярмарки Европы по цене глинтвейна:
- Сибиу, Румыния, 50 грн
- Брашов, Румыния, 100 грн
- Крайова, Румыния, 100 грн
- София, Болгария, 108 грн
- Оломоуц, Чехия, 109 грн
- Брно, Чехия, 109 грн
- Гетеборг (Рождество в Лисеберге), Швеция, 116 грн
- Бухарест, Румыния, 120 грн
- Пльзень, Чехия, 130 грн
- Страсбург, Франция, 158 грн
- Мюлуз, Франция, 158 грн
- Вильнюс, Литва, 158 грн
- Льеж, Бельгия, 158 грн
- Варшава, Польша, 181 грн
- Грац, Австрия, 184 грн
Самый дорогой глинтвейн среди исследованных мест продают в лондонском парке развлечений "Зимняя страна чудес", и стоит он там 455 гривен. В знаменитом парке Тиволи в Копенгагене за напиток придется заплатить 423 гривны, а в столице Эстонии Таллинне – 241 гривну.
Эксперт по путешествиям Рэйчел Райдер отметила, что глинтвейн является неотъемлемой частью рождественской атмосферы, а его аромат сразу создает праздничное настроение.