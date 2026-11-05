Найдешевший різдвяний ярмарок у Європі: глінтвейн тут коштує 50 гривень

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Тим, хто хоче відчути святкову атмосферу та водночас заощадити, варто звернути увагу на один європейський напрямок з дуже доступними цінами, пише Express.

Який різдвяний ярмарок у Європі найдешевший?

Експерти туристичної компанії Eurochange дослідили 55 різдвяних ярмарків Європи й визначили, де традиційний зимовий напій коштує найдешевше. Лідером стало румунське місто Сібіу, де кухоль глінтвейну можна придбати за 50 гривень.

Різдвяний ярмарок у Сібіу розташований на Великій площі в центрі Трансільванії. Цього року він працюватиме з 13 листопада 2026 року до 3 січня 2027 року.

Вхід на ярмарок безкоштовний. Для відвідувачів облаштують бар у стилі шале, ковзанку, панорамне колесо, сцену, карусель, майстерню Сант та спеціальний ліфт з казковою тематикою. Святкові локації доповнять барвисті будівлі, що оточують площу.

Різдвяна ярмарка у Сібіу / Фото Вікіпедія

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Крім Сібіу, дослідники визначили ще кілька європейських міст, де глінтвейн коштує дешево.

Найдешевші різдвяні ярмарки Європи за ціною глінтвейну:

Сібіу, Румунія, 50 грн Брашов, Румунія, 100 грн Крайова, Румунія, 100 грн Софія, Болгарія, 108 грн Оломоуц, Чехія, 109 грн Брно, Чехія, 109 грн Гетеборг (Різдво в Лісеберзі), Швеція, 116 грн Бухарест, Румунія, 120 грн Пльзень, Чехія, 130 грн Страсбург, Франція, 158 грн Мюлуз, Франція, 158 грн Вільнюс, Литва, 158 грн Льєж, Бельгія, 158 грн Варшава, Польща, 181 грн Грац, Австрія, 184 грн

Найдорожчий глінтвейн серед досліджених локацій продають у лондонському парку розваг "Зимова країна чудес", і коштує він там 455 гривень. У знаменитому парку Тіволі в Копенгагені за напій доведеться заплатити 423 гривні, а в столиці Естонії Таллінні – 241 гривню.

Експертка з подорожей Рейчел Райдер зазначила, що глінтвейн є невіддільною частиною різдвяної атмосфери, а його аромат одразу створює святковий настрій.