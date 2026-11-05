Самая дешевая рождественская ярмарка в Европе: глинтвейн здесь стоит 50 гривен

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Тем, кто хочет окунуться в праздничную атмосферу и при этом сэкономить, стоит обратить внимание на одно европейское направление с очень доступными ценами, пишет Express.

Какая рождественская ярмарка в Европе самая дешевая?

Эксперты туристической компании Eurochange исследовали 55 рождественских ярмарок Европы и определили, где традиционный зимний напиток стоит дешевле всего. Лидером стал румынский город Сибиу, где кружку глинтвейна можно купить за 50 гривен.

Рождественская ярмарка в Сибиу расположена на Большой площади в центре Трансильвании. В этом году она будет работать с 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.

Вход на ярмарку бесплатный. Для посетителей организуют бар в стиле шале, каток, панорамное колесо, сцену, карусель, мастерскую Санты и специальный лифт со сказочной тематикой. Праздничные локации дополнят красочные здания, окружающие площадь.

Рождественская ярмарка в Сибиу / Фото Википедия

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Помимо Сибиу, исследователи определили что еще несколько европейских городов, где глинтвейн стоит дешево.

Самые дешевые рождественские ярмарки Европы по цене глинтвейна:

Сибиу, Румыния, 50 грн Брашов, Румыния, 100 грн Крайова, Румыния, 100 грн София, Болгария, 108 грн Оломоуц, Чехия, 109 грн Брно, Чехия, 109 грн Гетеборг (Рождество в Лисеберге), Швеция, 116 грн Бухарест, Румыния, 120 грн Пльзень, Чехия, 130 грн Страсбург, Франция, 158 грн Мюлуз, Франция, 158 грн Вильнюс, Литва, 158 грн Льеж, Бельгия, 158 грн Варшава, Польша, 181 грн Грац, Австрия, 184 грн

Самый дорогой глинтвейн среди исследованных мест продают в лондонском парке развлечений "Зимняя страна чудес", и стоит он там 455 гривен. В знаменитом парке Тиволи в Копенгагене за напиток придется заплатить 423 гривны, а в столице Эстонии Таллинне – 241 гривну.

Эксперт по путешествиям Рэйчел Райдер отметила, что глинтвейн является неотъемлемой частью рождественской атмосферы, а его аромат сразу создает праздничное настроение.