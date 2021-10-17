Сидней отменяет карантин для вакцинированных
Источник:BBC
Сидней – необыкновенный город на юго-восточном побережье Австралии, который мечтают посетить тысячи туристов. Что ж, австралийский город решил ослабить некоторые COVID-ограничения.
Однако, пока это будет касаться только граждан страны и членов их семей. Впоследствии примут решение о туристах.
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Сидней отменяет карантин для вакцинированных
Сидней позволит с 1 ноября полностью вакцинированным путешествовать из-за границы без обязательного 14-дневного карантина. Но ослабление жесткого контроля въезда сначала будет касаться только граждан Австралии и родителей резидентов.
Это прежде всего о жителях и гражданах Австралии,
– заявил премьер-министр Скотт Моррисон.
По его словам, такое решение принято благодаря высокому уровню вакцинации в штате Новый Южный Уэльс – почти 80% вакцинированных первой дозой.
Моррисон добавил, что позже страна рассмотрит вопрос о мигрантах, тех, кто имеет рабочие и учебные визы, и туристах.Интересно! Возникла путаница, когда премьер-министр Нового Южного Уэльса Доминик Перрота заявил, что Сидней "снова откроется для мира" и всех привитых иностранных туристов, независимо от их визы или гражданства, но впоследствии эта идея была отменена.
Открытие границ в Австралии
Австралия откроет свою международную границу с ноября. Впервые за 1,5 года вакцинированные граждане смогут выехать и увидеться с родственниками.
С марта 2020 года в стране действуют одни из самых строгих в мире COVID-ограничений. Даже австралийцы не могли выехать за пределы государства.
Туристов, правда, пока не будут пускать. Но в правительстве надеются, что со временем ситуация изменится.По данным Worldometer, от начала пандемии в Австралии зарегистрировали около 141 055 случаев COVID-19, из них 1 516 летальных.