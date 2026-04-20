Не Мальта или Майорка: этот средиземноморский остров –лучший для отдыха

Уже отныне туристы начинают поиски локаций для летнего отдыха. Среди популярных стран часто оказывается Испания, Греция или Канарские острова, однако есть еще одно место, которое нельзя игнорировать.

Речь идет о Сицилии в Италии, которая вошла в список лучших средиземноморских направлений, которые стоит посетить, пишет Express.

Читайте также 3 часа в очереди к фото: видео, как туристы заполонили озеро Комо

Чем особенна Сицилия?

В мире есть 19 стран, которые не имеют ни одного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, но Сицилия имеет аж 7 впечатляющих достопримечательностей. Среди них Этна, Эолийские острова, древний город Сиракузы, археологическая зона Агридженто, Вилла Романа-дель-Казале, арабо-нормандский Палермо и барочные города долины Валь-ди-Ното, говорится в Passport Symphony.

Туристы любят Сицилию за удивительный самый высокий действующий вулкан в Европе – Этну. Туристы отмечают, что Этна – настолько захватывающая локация, которая заслуживает того, чтобы увидеть ее хотя бы раз в жизни.



Вулкан Этна в Италии

Кроме нее на острове есть еще множество других зрелищных пейзажей с меняющимися ландшафтами.

Восточная сторона Сицилии богата на Сиракузы с древнегреческими руинами и барочное великолепие Рагузы, Ното и Модики, а вот на западе оживленная столица Палермо порадует лучшей уличной едой острова.



К лучшим пляжам Сицилии входит Сан-Вито-Ло-Капо и Кастелламаре-дель-Гольфо. Путешественники говорят, что они фантастические, поэтому их обязательно стоит посетить будучи в Сицилии.

Путешествие на самый большой остров в Средиземном море порадует природными ландшафтами, пляжами и теплым климатом. Именно поэтому Сицилию стоит рассмотреть для летнего отпуска.

Эксперты Lonely Planet поделились с туристами перечнем цен в Сицилии:

Ночь в хостеле стоит около 30 – 50 евро;

номер на двоих в отеле среднего класса – 70 – 180 евро;

апартаменты с кухней – 90 – 200 евро;

эспрессо – от 2 евро;

пирожное – от 3 евро;

пицца – 6 – 10 евро;

ужин с морепродуктами на двоих – 40 – 60 евро.

Какие 3 города в Италии стоит посетить?