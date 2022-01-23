Швейцария смягчила требования въезда для вакцинированных туристов: что изменится

Власти Швейцарии приняли решение ослабить требования въезда для туристов. В частности, страна упразднила обязательные ПЦР-тесты по прибытию.

Обновленные правила касаются полностью вакцинированных и выздоровевших от коронавируса.

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Швейцария отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных

Изменения вступили в силу с 22 января 2022 года.

С субботы лицам, которые были вакцинированы или поправились от COVID-19, больше не нужно будет представлять отрицательный ПЦР или быстрый тест на антиген перед въездом в Швейцарию,

– говорится в сообщении.

Кроме того, власти страны ослабили правила заполнения специальной формы по прибытию – теперь ее потребуют только от тех, кто путешествует самолетами или автобусами дальнего следования.

Так, чтобы въехать в Швейцарию без ограничений нужно:

предоставить сертификат о полном курсе вакцинации или справку о выздоровлении;

заполнить при въезде специальную онлайн-форму.

Также, учитывая, что Швейцария разрешает въезд только вакцинированным туристам, новое 3G-правило распространяется на всех прибывших в страну. Это значит, что путешественники больше не будут обязаны проходить контрольные тесты через 4 – 7 дней по прибытии.

такие меры были приняты на фоне недостаточного количества ПЦР-тестов в Швейцарии. Поэтому власти решили ввести приоритетный порядок тестирования.

При этом невакцинированным и не перенесшим COVID-19 придется проходить тесты для въезда в страну.

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