Швейцария смягчила требования въезда для вакцинированных туристов: что изменится
Источник:правительственный сайт Швейцарии
Власти Швейцарии приняли решение ослабить требования въезда для туристов. В частности, страна упразднила обязательные ПЦР-тесты по прибытию.
Обновленные правила касаются полностью вакцинированных и выздоровевших от коронавируса.
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Швейцария отменяет ПЦР-тесты для вакцинированных
Изменения вступили в силу с 22 января 2022 года.
С субботы лицам, которые были вакцинированы или поправились от COVID-19, больше не нужно будет представлять отрицательный ПЦР или быстрый тест на антиген перед въездом в Швейцарию,
– говорится в сообщении.
Кроме того, власти страны ослабили правила заполнения специальной формы по прибытию – теперь ее потребуют только от тех, кто путешествует самолетами или автобусами дальнего следования.
Так, чтобы въехать в Швейцарию без ограничений нужно:
- предоставить сертификат о полном курсе вакцинации или справку о выздоровлении;
- заполнить при въезде специальную онлайн-форму.
Также, учитывая, что Швейцария разрешает въезд только вакцинированным туристам, новое 3G-правило распространяется на всех прибывших в страну. Это значит, что путешественники больше не будут обязаны проходить контрольные тесты через 4 – 7 дней по прибытии.Причина: такие меры были приняты на фоне недостаточного количества ПЦР-тестов в Швейцарии. Поэтому власти решили ввести приоритетный порядок тестирования.
При этом невакцинированным и не перенесшим COVID-19 придется проходить тесты для въезда в страну.
COVID-19 в Швейцарии: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 23 января в Швейцарии выявлено 1 871 340 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 12 675 летальных;
- В то же время 1 213 617 человек побороли болезнь.