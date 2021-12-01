Швеция, Швейцария и Финляндия изменили условия въезда для украинских туристов
Источник:lowcost
В связи с обнаружением нового штамма коронавируса, некоторые европейские страны пересматривают установленные правила въезда. Так, с 30 ноября Швеция, Швейцария и Финляндия будут впускать только тех туристов, которые отвечают следующим требованиям.
Собрали главное, что нужно учесть, прежде чем посещать эти страны. Детальнее – дальше.
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Привил въезда в Швецию
С 30 ноября 2021 года Швеция будет упускать туристов из Украины только при наличии сертификата вакцинации от COVID-19.
С момента последней необходимой прививки должно пройти не менее 14 дней.
Какие вакцины одобрены правительством Швеции:
- Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran),
- Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna),
- Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca),
- COVID-19 vaccine Janssen,
- COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio,
- COVISHIELD (Серум Institute of India COVID-19 vaccine),
- COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm,
- CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac),
- COVID-19 vaccine от BioNTech/Pfizer.
Условия въезда в Швейцарию
В страны с высоким уровнем риска отнесла Украину и Швейцария. Теперь въезд разрешен только полностью вакцинированным туристам. Для этого следует получить 2 дозы одной из следующих вакцин:
- Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran),
- Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna),
- AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®),
- Covishield™,
- Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S),
- Sinopharm/BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)),
- Sinovac (CoronaVac).
Перед полетом следует заполнить онлайн-форму.
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Кому можно въезжать в Финляндию
Финляндия запретила въезд невакцинированным украинцам 29 ноября. Путешествовать туда с туристической целью смогут только люди, прошедшие полный курс прививок от коронавируса. С момента последней дозы вакцины должно пройти не менее недели.
Человек с одной дозой вакцины имеет право на въезд, однако ему придется дополнительно предоставить сертификат о выздоровлении от COVID-19 (180 дней с момента получения отрицательного теста).
Финляндия одобряет вакцины:
- Comirnaty (Pfizer-BionTech),
- Spikevax (Moderna),
- Vaxzevria (AstraZeneca),
- Janssen (Johnson&Johnson),
- BIBP/Sinopharm,
- COVISHIELD,
- CoronaVac,
- COVAXIN.