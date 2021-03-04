В Украине планируют отдать общинам территории лесных массивов для строительства горнолыжного курорта "Боржава" в Карпатах.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс конференции, посвященной году работы нынешнего правительства.

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По словам премьера, земля будет передаваться не для коммерческого использования, а только для организации горнолыжных спусков.

Речь идет о возможности передачи в пределах населенных пунктов Свидивця, Боржавы значительных массивов из государственной собственности в собственность местных общин, чтобы они могли управлять этим без повреждения лесных массивов, но создать горнолыжные трассы и проложить горнолыжные подъемники,

– заявил Шмыгаль.

Он добавил, что строительство будет происходить в законный прозрачно, со всеми необходимыми аукционами.

В июле прошлого года в Офисе Президента Украины состоялось совещание, на котором обсуждался проект создания в Украине высокогорного всесезонного спортивно-туристического кластера "Боржава". Австрийские инвесторы проявляют заинтересованность в воплощении именно этого проекту.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в феврале в рамках форума "Украина 30. Инфраструктура" заявил о строительстве в 2021 году двух горнолыжных курортов в Карпатах – курорта "Боржава" и базы отдыха в Славском.