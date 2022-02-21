Еще одна авиакомпания отменила рейсы в Киев

В последние дни некоторые авиакомпании решили отменить рейсы в Украину. Сегодня об этом объявила и французская национальная авиакомпания Air France.

Так, авиаперевозчик упразднил два рейса, запланированных на 22 февраля между Парижем и Киевом. Решение было принято "учитывая ситуацию в Украине и как меру пресечения".

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Air France не полетит в Киев 22 февраля

Так, авиакомпания Air France завтра, 22 февраля, не совершит запланированных полетов между Парижем и Киевом.

До этого времени компания летала по этому направлению дважды в неделю – во вторник и воскресенье.

Air France будет регулярно переоценивать ситуацию и напоминать, что безопасность полетов, своих клиентов и экипажей является абсолютным императивом.

– подчеркнули в пресс-службе.

Других подробностей, в частности, о возможности возвращения билетов и последующих полетов в Киев, в компании пока не сообщили.

При этом ранее в Air France заявляли, что все полеты в Украину продолжают выполнять по графику.

Авиакомпании, отменившие рейсы в Украину: последние данные