Еще 4 страны ЕС остались открытыми для украинских туристов

9 ноября Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран и отнес в "красный". Так, ЕС рекомендует закрыть границы для украинских туристов.

Однако уже как минимум 8 стран решили остаться открытыми для украинцев. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Список открытых для украинцев стран после исключения из ЕС пополнили Австрия, Чехия, Дания и Бельгия.

Австрия

Австрия сохранила полноценный безвизовый въезд для полностью вакцинированных украинцев (страна признает все используемые в Украине вакцины). Прибывшим не нужно регистрироваться и проходить карантин.

При этом другим туристам разрешен въезд с регистрацией (Pre-Travel-Clearance – PTC), ПЦР-тестом и 10 дневным карантином.

Карантин может быть приостановлен при предъявлении отрицательного теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Чехия

Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев при тех же условиях, что и раньше – сертификат о вакцинации.

Кроме того, перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр по ссылке: https://plf.uzis.cz/.

Невакцинированные украинцы не могут попасть в страну без уважительной причины.

Дания

Дания также сохранила полноценный безвизовый въезд для граждан Украины, прошедших полную вакцинацию.

В случае отсутствия COVID-сертификата, нужно сделать ПЦР-тест в течение 24 часов после прибытия в Данию и самоизолироваться на 10 дней. Карантин может быть прекращен на основе отрицательного теста, сделанного не раньше чем на четвертый день после въезда.

Бельгия

9 ноября в сети распространялась информация о закрытии Бельгии для украинцев. Однако сегодня стало известно, что страна все же разрешит въезд гражданам Украины.

Измена отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались,

– заявил Кулеба.

Также нужно заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

ЕС исключил Украину из "зеленого списка"

Кипр стал первой страной , сохранившей условия въезда для граждан "красной" Украины.

9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" стран – теперь украинским туристам будет труднее попасть в страны ЕС.

Каждые 14 дней этот список пересматривают, анализируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Если ситуация с COVID-19 положительная, то ЕС рекомендует открыть границы для путешественников из "зеленых стран", если негативная – запретить въезд.

Однако это только рекомендации. Поэтому каждая страна самостоятельно решает, усиливать ли ограничения.