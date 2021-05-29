Сформировать маршрут и приобрести билеты: в Украине создадут туристический портал

В Украине уже в ближайшее время планируют запустить тендер на разработку туристического портала. Однако, назвать точную дату запуска проекта пока не могут.

Руководитель проектного отдела Государственного агентства развития туризма Ольга Рабийчук заявила, что сейчас готовят тендерную документацию. По словам чиновника, разработка такого сайта обычно длится от 3 до 6 месяцев.

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Назвать точные даты запуска туристического портала не беремся, ведь закупка происходит через систему государственных закупок Прозорро, которая, к сожалению, не достаточно адаптирована для заказа креативных услуг, что четко не регламентированы, таких, как, например, IT или маркетинг,

– подчеркнула Рабийчук.

Детали от Рабийчук