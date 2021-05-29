Сформировать маршрут и приобрести билеты: в Украине создадут туристический портал

В Украине уже в ближайшее время планируют запустить тендер на разработку туристического портала. Однако, назвать точную дату запуска проекта пока не могут.
Руководитель проектного отдела Государственного агентства развития туризма Ольга Рабийчук заявила, что сейчас готовят тендерную документацию. По словам чиновника, разработка такого сайта обычно длится от 3 до 6 месяцев.
Актуально Сколько будет стоить отпуск в Украине в 2021 году
Назвать точные даты запуска туристического портала не беремся, ведь закупка происходит через систему государственных закупок Прозорро, которая, к сожалению, не достаточно адаптирована для заказа креативных услуг, что четко не регламентированы, таких, как, например, IT или маркетинг,
– подчеркнула Рабийчук.
Детали от Рабийчук
- Особенностью будущего туристического портала станет то, что он первым в Украине будет предоставлять всю информацию, необходимую для внутреннего и иностранного туриста.
- Все путешественники смогут спланировать путешествие по территории Украины. В частности, проложить маршрут или просмотреть предложенные события.
- Через портал можно будет приобрести билеты на поезд.
- Портал также позволит качественно распространять информацию об Украине.
- Украинские и иностранные туристы смогут круглосуточно получить информационную поддержку.
- Также, путешественникам предоставят список лицензированных туроператоров.
- На портале люди смогут ознакомиться со списком популярных архитектурных и культурных памятников Украины.
- В ДАРТ убеждены, что успешная кампания по продвижению портала и SEO помогут популяризировать Украину