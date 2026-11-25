О Северной Македонии рассказало британское издание Express.

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Какая локация является самой известной?

Одна из самых известных природных достопримечательностей страны – это Охридское озеро, расположенное на горной границе между Северной Македонией и Албанией. Оно входит в число древнейших и самых глубоких озер Европы.

Виды на водоем настолько поразили одного из пользователей Tripadvisor, что он назвал это место самым красивым на Земле. Среди развлечений для посетителей – прогулки на лодках, с которых можно увидеть город с воды. На побережье также работают рестораны, бары и магазины.

Озеро Охрид / фото Canva

Что посмотреть в столице Северной Македонии?

Примерно в 3 часах езды от озера Охрид расположена столица страны Скопье. Город известен как родина Матери Терезы и имеет немало интересных мест для прогулок. Туристам рекомендуют посетить старый базар, где можно попробовать местные напитки и познакомиться с атмосферой города.

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Столица Скопье / фото kallerna

Еще одна известная достопримечательность – это каменный мост, которому уже несколько веков. Он соединяет старый базар с главной площадью, связывая старую и новую части Скопье. Недалеко от столицы расположен каньон Матка – природная достопримечательность, до которой можно добраться на автобусе примерно за 45 минут.

Поездка в одну сторону стоит около 30 гривен. Здесь можно увидеть озеро Матка и пещеру Врело, которую считают одной из самых глубоких в Европе. Также местность подходит для водных развлечений, прогулок на лодках и отдыха среди живописных пейзажей.

Еще одно преимущество Северной Македонии – это относительно небольшие расходы на отдых. По данным Budget Your Trip, бюджетное путешествие по стране может обойтись примерно в 2 371 гривну в день. Номер в трехзвездочном отеле в Скопье или вблизи Охридского озера в среднем обходится в 2 075 – 3 853 гривны за ночь.

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Питание также не требует значительных затрат: обед в недорогом ресторане стоит примерно 356 гривен, а ужин на двоих в заведении среднего уровня – около 1 482 гривен. Пол-литра местного пива обойдется менее чем в 119 гривен.

Где находится Северная Македония: смотреть на картах