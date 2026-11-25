Про Північну Македонію розповіло британське видання Express.

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Яка локація є найвідомішою?

Одна з найвідоміших природних принад країни – це озеро Охрид, розташоване на гірському кордоні між Північною Македонією та Албанією. Воно належить до найдавніших і найглибших озер Європи. Краєвиди водойми настільки вразили одного з користувачів Tripadvisor, що він назвав це місце найкрасивішим на Землі. Серед розваг для відвідувачів є прогулянки на човнах, з яких можна побачити місто з води. На узбережжі також працюють ресторани, бари та магазини.

Озеро Охрид / фото Canva

Що подивитися у столиці Північної Македонії?

За приблизно 3 години їзди від озера Охрид розташована столиця країни Скоп'є. Місто відоме як батьківщина Матері Терези та має чимало цікавих місць для прогулянок. Туристам радять відвідати старий базар, де можна скуштувати місцеві напої й познайомитися з атмосферою міста.

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Столиця Скоп'є / фото kallerna

Ще одна відома пам'ятка – це кам'яний міст, якому кілька століть. Він з'єднує старий базар із головною площею, поєднуючи стару та нову частини Скоп'є. Неподалік столиці розташований каньйон Матка – природна локація, до якої можна дістатися автобусом приблизно за 45 хвилин.

Поїздка в один бік коштує близько 30 гривень. Тут можна побачити озеро Матка та печеру Врело, яку вважають однією з найглибших у Європі. Також місцевість підходить для водних розваг, прогулянок на човнах і відпочинку з мальовничими краєвидами.

Ще одна перевага Північної Македонії – це відносно невеликі витрати на відпочинок. За даними Budget Your Trip, бюджетна подорож країною може коштувати близько 2 371 гривні на день. Номер у тризірковому готелі в Скоп'є або поблизу озера Охрид у середньому обходиться у 2 075 – 3 853 гривні за ніч.

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Харчування також не потребує значних витрат: обід у недорогому ресторані коштує приблизно 356 гривень, а вечеря на двох у закладі середнього рівня коштує близько 1 482 гривень. Пів літра місцевого пива обійдеться менш ніж у 119 гривень.

Де розташована Північна Македонія: дивитись на картах