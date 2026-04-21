Древнейшее озеро Европы и город 365 церквей: почему в Северную Македонию действительно стоит поехать

Хотите провести отпуск в Европе, но без столпотворений Колизея и очередей к Эйфелевой башне? Эта маленькая страна на Балканах может стать лучшим вариантом.

Речь идет о Северной Македонии, которая ежегодно приобретает все большую туристическую популярность. Благодаря материалам энциклопедии Britannica рассказываем об этом подробнее.

Почему все рано или поздно поедут в Северную Македонию?

Северная Македония получила независимость 8 сентября 1991 года после распада Югославии. Однако далее страна почти 28 лет жила с временным названием – из-за спора с Грецией относительно слова "Македония" (в Греции есть одноименная область).

Конфликт устранили только в 2019 году, и страна официально стала Республикой Северная Македония. А задолго до всех этих споров эти земли были сердцем античного Македонского царства – родины Филиппа II и Александра Великого.

Географически молодое государство полностью покрыто горами, здесь нет выхода к морю, зато есть три больших озера и река Вардар, пересекающая страну с севера на юг. Площадь небольшая – всего чуть больше 25 тысяч квадратных километров (это как Николаевская область).

Население Северной Македонии значительно меньше, чем даже в нашем Киеве – это около 2 миллионов человек, треть которых живут в столице Скопье. Интересно, что страна вошла в НАТО в 2020 году, а вот в Евросоюз имеет только статус кандидата с 2005 года.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Главное туристическое сокровище страны – город Охрид на берегу одноименного озера. Он занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО аж по двум критериям – как культурный и как природный памятник, то есть это уникальный объект даже в мировом масштабе.

Говорят, когда-то в городе было 365 церквей – по одной на каждый день года. К сожалению, большинство не сохранились, но даже сейчас на каждом шагу здесь есть средневековая церковь или монастырь. Самая известная – церковь Иоанна Богослова в Канео, нависающая прямо над озером и являющаяся главным фотомагнитом страны.

Охридское озеро, к слову, является одним из старейших в мире. По оценкам ученых, ему не менее 1,3 миллиона лет, и оно является домом для более 200 эндемичных видов живых организмов, которые не встречаются больше нигде на Земле.

Столичное Скопье же – это город контрастов. Здесь рядом барочные фасады, османские мечети, крепость Кале и современные скульптуры на площади Македония, которая удивляет даже опытных туристов. К слову, Мать Тереза родилась именно в Скопье – здесь есть мемориальный дом в ее честь, который ежегодно привлекает тысячи туристов.

Неподалеку от столицы расположен популярный каньон Матка с бирюзовым озером, пещерой Врело и нетронутой природой. А еще есть Национальный парк Маврово на западе страны, предлагающий горнолыжный отдых зимой и треккинг летом. Именно там расположена знаменитая с открыток наполовину затопленная церковь Святого Николая посреди искусственного озера.

Важно знать: цены в Северной Македонии – одни из самых низких в Европе, что делает страну идеальным выбором для бюджетных путешественников.

