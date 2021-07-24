Из Австрии в Австралию: семья отправилась путешествие в трейлере, чтоб приблизить сына к природе

Супруги из Австрии организовали длительную семейную поездку в Австралию. Они добрались сушей на старом переоборудованном грузовике. Все это ради того, чтобы показать сыну мир и приблизить его к природе.

Путешествия продолжались 3 года. Самой оказалась последняя часть - переезд в Австралию, потому что в этой стране довольно высокие карантинные требования.

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Из Австрии в Австралию ради экосознания

Сначала супруги решили продать все, что у них есть, чтобы пуститься в путь без груза.

Первая часть путешествия заключалась в поездке из Австрии только через Среднюю Азию, пока семья "уперлась" во Владивосток.

Вторая часть – от Южной Кореи в Японию, двигаясь к Борнео и Бруней и к самой Индонезии. Здесь австралийскую семью ждало много потрясающих, и в то же время удивительных открытий.

И заключительная – третья – по Австралии. Супруги шутили, что они шли за солнцем.

Мотивация долгого путешествия

Пара поделилась, что чем дольше продолжаются их путешествие, тем больше они чувствуют, как все на этой планете связано.

Мы стараемся воспитывать своего ребенка лучше, чтобы приблизить его к природе, обострить его осведомленность о нашей планете и обо всем, что живет на ней. Мы не знаем, но для нас единственным способом изменения текущего потока жизни является воспитание нового, более сознательного живого поколения,

– объяснили родители-путешественники.

Они также добавили, что пытаются быть частью этого решения, а не частью проблемы.

"Отчет" о путешествии от путешественников: видео