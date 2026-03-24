Пейзажи как в Альпах, а цены ниже, чем в Сходнице: где искать это уникальное село в Карпатах

Украинские Карпаты скрывают немало удивительных мест, о которых мало знают туристы. Одно из них напоминает швейцарские Альпы, а на самом деле расположено на Закарпатье.

Тревел-блогер Вадим Гринько, который путешествует по Украине и рассказывает об интересных локациях, рассекретил село на Закарпатье, которое поражает своей природой и доступными ценами.

Что это за уникальное село на Закарпатье, которое похоже на Альпы?

Карпаты сравнивают со швейцарскими Альпами не только из-за очень красивых пейзажей, но и из-за микроклимата и минеральных вод фактически без аналогов в Европе,

– рассказал Гринько.

Блогер посетил живописное село Шаян в Хустском районе на Закарпатье, которое окружено горами, лесами и озерами. По его словам, цены здесь ниже, чем в популярном Буковеле, или даже Сходнице. Номер в отеле в среднем стоит от 1200 до 3 тысяч гривен на двоих вместе с завтраками. Отелей здесь много, поэтому каждый сможет выбрать на свой вкус и бюджет.

Где расположено село Шаян: карта

Как пишет ТСН, Шаян славится своими целебными минеральными водами. Шаянская вода – углекислая, гидрокарбонатная и имеет мягкий вкус. Расположено село в долине у подножия гор, которые защищают местность от ветров. Именно поэтому климат в Шаяне мягкий и напоминает альпийский.

Туристы могут отдохнуть на одноименном курорте "Шаян", где посетителям предлагают трехразовое питание и лечебные процедуры с минеральными ваннами и тому подобное. Это прекрасная возможность, чтобы отдохнуть от городской суеты и оздоровиться.

Тревел-блогер показал уникальное село в Карпатах с низкими ценами: видео

