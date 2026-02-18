Это село покинули все местные более 80 лет назад: что с ним было не так

Если вы любите загадочные места, которые способны сильно пощекотать нервы, тогда это загадочное село точно для вас. Оно настолько окутано тайнами, что доступ к нему открывают только в отдельные дни в течение года.

Неподалеку от всемирно известного Стоунхенджа, примерно в часе езды от Бата, расположено скрытое село, которое будто застыло во времени, рассказывает Mirror.

Что случилось в этой деревне?

Заброшенное поселение Имбер в графстве Уилтшир стоит без жителей, с полуразрушенными зданиями и почти полной тишиной. Когда-то это была оживленная община на равнине Солсбери, но теперь село отрезано от цивилизации и открыто для посетителей лишь несколько дней в году.

Как выглядит деревня: смотреть видео

В 1943 году местных жителей принудительно эвакуировали, им дали всего 47 дней, чтобы покинуть дома. Территорию реквизировали для военных учений американских солдат, которые готовились ко Второй мировой войне. Многие верили, что после завершения конфликта смогут вернуться, однако этого так и не произошло.

Впоследствии равнина Солсбери превратилась в крупнейший военный полигон Великобритании площадью более 94 000 акров. История Имбера достигает по меньшей мере 967 года, а в Книге Страшного суда 1086 года уже упоминаются его жители. До эвакуации здесь проживало более 150 человек, а в средневековье население достигало примерно 250 человек.



Церковь Святого Джайлса, Имбер / фото Википедии

После войны село потеряло еще 28 жителей, которые погибли на службе. Несмотря на протесты общины и многолетние кампании за возвращение, власть решила, что территория и в дальнейшем нужна для военных нужд и опасна для гражданского проживания. Многие здания были повреждены взрывами во время учений и со временем они обветшали еще больше, поэтому даже в случае возвращения жить там было бы невозможно.

В 1960-х годах тысячи людей поддержали кампанию за восстановление села, но решение осталось неизменным. Лишь в 1970-х появилась договоренность, что теоретически позволяла возвращение жителей, однако на тот момент было уже поздно. Сегодня из всего поселения лучше всего сохранилась церковь Святого Джайлса, которая получила статус памятника первой категории в 1987 году.

Когда можно будет посетить село в 2026 году?

Как отмечает Visit Wiltshire, село Имбер можно посетить в определенные дни в течение года:

Пасха (3 – 6 апреля 2026 года);

(3 – 6 апреля 2026 года); День Imberbus (15 августа 2026 года);

(15 августа 2026 года); Во время августовских банковских выходных (29 – 31 августа 2026 года).

В эти периоды церковь открыта для посетителей ежедневно с 11:00 до 16:00, предварительное бронирование не требуется. В деревне есть достаточное количество мест для парковки. В День Imberbus часы работы продлеваются – церковь работает с 9:00 до 18:00.

