К счастью, все экстремалы выжили и никто не сорвался с высоты. Но руководство парка, где расположена скала, раскритиковал действий отдыхающих.

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Что известно о скале Бирлинг Гэп

Высота скал достигает 500 метров. Они подвержены сильной береговой эрозии через непосредственное влияние моря и ветра. Вывески на Birling Gap предупреждают, что болтаться на краю "невероятно опасно", поскольку на меловой скале гигантские трещины, которые могут уступить место в любой момент.

Инцидент произошел 29 июля, в один из самых ветреных дней. Учитывая погодные условия, посещение популярной достопримечательности несло в себе двойную опасность.

туристи на краю скелі
Опасная скала с туристами​ / Фото The Daily Mail

Однако туристы все равно решили сделать экстремальные фото только в нескольких сантиметрах до предела. На фото видно, как одна из женщин держала своего партнера за куртку, пока тот висел над обрывом. Другого туриста друзья держали за ноги.

туристи на краю скелі тримають ще одного за ноги
Экстрим ради фото / Фото The Daily Mail