Где на Львовщине можно увидеть атмосферный деревянный храм в неоготическом стиле

Среди множества сакральных памятников Львовской области есть одна, которая может показаться несколько экзотической. Это деревянный неоготический костел в селе Розлуч.

Уникальное архитектурное сооружение, сохраненное почти в первоначальном виде. Со ссылкой на zaxid.net и не только рассказываем о нем подробнее.

В Розлуче есть уникальный храм, о котором мало кто знает: в чем его особенность?

Село Розлуч расположено возле Турки во Львовской области, прямо на трассе Львов – Ужгород (Н-13), по которой ежедневно проезжают сотни автомобилистов, следующих из Галичины в Закарпатье или наоборот. Когда-то это была популярная курортная локация, между мировыми войнами там работали более десятка пансионатов и лыжный трамплин.

На сегодня Розлуч – тихое и спокойное поселение, однако это не означает, что туристы правильно делают, минуя его. Дело в том, что здесь есть уникальное сооружение – костел святого Франциска Борджия. Единственное, от дороги до него не более 200 метров, но надо знать, куда ехать – просто заметить храм и остановиться не получится.

Следует свернуть направо по сельской улочке, и вот тогда станет видно стремительную башню со шпилем костела. Его возвели примерно в 1901 – 1902 годах для общины немецких колонистов-католиков из Швабии, которые осели здесь еще около 1780 года. На момент освящения храма в Розлуче жили около 230 человек немецкого происхождения.

В начале Второй мировой войны всех потомков тех колонистов переселили в Рейх. Позже советская оккупационная администрация использовала костел как колхозный склад, о чем отмечают на castles.com.ua. В наши дни костел в коммунальной собственности местной общины, но ситуация с ним непростая – формально он католический, но католиков в селе нет.

Костел святого Франциска Борджия в Розлуче есть в списке 11 деревянных костелов Львовщины первой половины XX века, которые хоть как-то сохранились. Исследовательница деревянных храмов Украины Елена Крушинская на своем профильном портале derev.org.ua называла его "одним из самых экзотических деревянных сооружений Украины".

Действительно, костел является уникальным в Украине примером однонефного деревянного храма в стиле неоготики. Сооружение деревянное, срубной конструкции, а окна в навесе и алтаре заостренные готическим луком. Барочный алтарь, кстати, хоть и перенесен из другого храма, является ярким образцом Львовской архитектурной школы XVIII века, как отмечают на lviv.travel.

Вот какой атмосферный вид имеет костел святого Франциска Борджия в Розлуче / Фото anyuta_shevchenko_

Но самая большая экзотика ждет внутри. Стены и потолок окрашены в синие и желтые цвета, а потолок еще и покрыт изображениями звезд и херувимов. Оттуда вниз направлены десятки полихромированных деревянных резных красно-золотых остроколов. По преданию, они символизируют молнии, которые показывает людям Бог.

Обратим внимание на гору Маковка. Это непростая локация, она является одновременно легким горным маршрутом выходного дня и – местом паломничества. Именно там в 1915 году состоялась первая значимая победа Украинских сечевых стрельцов над российскими войсками.

А вот вблизи села Винявы на Львовщине лежит нечто с совершенно другим вайбом – это самое большое лавандовое поле Украины. Супружеская пара энтузиастов высадили там 28 тысяч кустов лаванды английской узколистной на площади 1,8 гектара – прямо на территории древнего городища.