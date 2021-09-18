В Саудовской Аравии обнаружили древнейшие в мире статуи животных – фото гигантских скульптур

18 сентября 2021 , 07:40
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Источник:

ВВС

Огромным верблюдам, высеченным в скалах, исполнилось уже более 7 тысяч лет. Эти памятники – старше Стоунхенджа и египетских пирамид.

Скульптуры животных археологи открыли еще в 2018 году, но тогда они были уверены, что каменные статуи создали в начале нашей эры.

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Согласно последним исследованиям, гигантские животные появились 7 – 8 тысяч лет назад. Ученые сообщают, что это делает их древнейшими статуями в мире.

Что было 7 тысяч лет назад

Саудовская Аравия не была пустыней – воды на этой территории хватало, а природа дышала зеленью. В то время человечество продолжало кочевать, однако еще не успело одомашнить верблюдов. Интересно, что не имея непосредственного контакта с этими животными, люди все равно изображали четвероногих в огромных скульптурах. Такие сооружения называются мустатилами.

Скульптуры намного древнее известных Стоунхенджа (4,5 – 5 тысяч лет) и пирамиды Гизы (4,5 тысячи лет).

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Определить реальный возраст статуй было довольно сложно. На них, в отличие от наскальных рисунков, нет никаких органических частиц, которые можно легко продатировать. Ученые обнаружили сходство между каменными верблюдами и наскальными рисунками животных в городе Петра в Иордании.


Наскальные рисунки верблюдов в городе Петра / Фото CORBIS NEWS

Какими методами пользовались ученые

Американский журнал Journal of Archaeological Science сообщает, что ученые провели ряд исследований, которые помогли определить, насколько древние каменные статуи:

  • Проанализировали следы от инструментов, которыми создавались скульптуры.
  • Создали модель выветривания и разрушения статуй вследствие погодных условий.
  • Провели измерения плотности минерального налета, который накапливался на памятниках на протяжении тысячелетий.
  • Исследовали фрагменты, отколовшиеся и определили их датировки путем люминесценции.
  • Над исследованием работали археологи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции.

Что еще известно о каменных верблюдах

На территории, которой окрестили стоянку верблюдов, нашли 21 реалистичное изображение животных, среди которых – 3 большие статуи, высеченные в скалах. Исследователи считают, что это место могло быть точкой сбора племен.

Стоянка верблюдов является частью широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники,
– рассказывают ученые.

По мнению ученых, Стоянка верблюдов создавалась целыми коллективами, поскольку для украшения таких скульптур требовались строительные леса и частая смена инструментов – один человек создать собственноручно такое вряд ли смог бы.


Чтобы создать такую ​​скульптуру, надо было привлекать целые коллективы / Фото AFP

Археологи предполагают, что на создание каждого каменного верблюда шло примерно 15 дней.

Не верблюдами едиными

  • Саудовская Аравия может похвастаться одними из древнейших каменных сооружений, известных науке. Зданиям также примерно 7 тысяч лет.
  • Старинные структуры обнаружили на полях из лавы древних вулканов. Как и скульптуры верблюдов, эти строения называются мустатилами – прямоугольниками.
  • Длина стен – от 15 до 616 метров. На одной из таких стен ученые нашли древнюю картину с геометрическими рисунками.


Каменные сооружения в Саудовской Аравии считаются древнейшими в мире / Фото Sage Journals 

Автор: Олег Терещенко