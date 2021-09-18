В Саудовской Аравии обнаружили древнейшие в мире статуи животных – фото гигантских скульптур

Огромным верблюдам, высеченным в скалах, исполнилось уже более 7 тысяч лет. Эти памятники – старше Стоунхенджа и египетских пирамид.

Скульптуры животных археологи открыли еще в 2018 году, но тогда они были уверены, что каменные статуи создали в начале нашей эры.

Читайте также: Старше Стоунхенджа: в Турции нашли город доледникового периода

Согласно последним исследованиям, гигантские животные появились 7 – 8 тысяч лет назад. Ученые сообщают, что это делает их древнейшими статуями в мире.

Что было 7 тысяч лет назад Саудовская Аравия не была пустыней – воды на этой территории хватало, а природа дышала зеленью. В то время человечество продолжало кочевать, однако еще не успело одомашнить верблюдов. Интересно, что не имея непосредственного контакта с этими животными, люди все равно изображали четвероногих в огромных скульптурах. Такие сооружения называются мустатилами.

Скульптуры намного древнее известных Стоунхенджа (4,5 – 5 тысяч лет) и пирамиды Гизы (4,5 тысячи лет).

Это интересно Вмещали 600 тысяч человек: впечатляющее видео из исторических одесских катакомб

Определить реальный возраст статуй было довольно сложно. На них, в отличие от наскальных рисунков, нет никаких органических частиц, которые можно легко продатировать. Ученые обнаружили сходство между каменными верблюдами и наскальными рисунками животных в городе Петра в Иордании.



Наскальные рисунки верблюдов в городе Петра / Фото CORBIS NEWS

Какими методами пользовались ученые

Американский журнал Journal of Archaeological Science сообщает, что ученые провели ряд исследований, которые помогли определить, насколько древние каменные статуи:

Проанализировали следы от инструментов, которыми создавались скульптуры.

Создали модель выветривания и разрушения статуй вследствие погодных условий.

Провели измерения плотности минерального налета, который накапливался на памятниках на протяжении тысячелетий.

Исследовали фрагменты, отколовшиеся и определили их датировки путем люминесценции.

Над исследованием работали археологи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции.

Что еще известно о каменных верблюдах

На территории, которой окрестили стоянку верблюдов, нашли 21 реалистичное изображение животных, среди которых – 3 большие статуи, высеченные в скалах. Исследователи считают, что это место могло быть точкой сбора племен.

Стоянка верблюдов является частью широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники,

– рассказывают ученые.

По мнению ученых, Стоянка верблюдов создавалась целыми коллективами, поскольку для украшения таких скульптур требовались строительные леса и частая смена инструментов – один человек создать собственноручно такое вряд ли смог бы.



Чтобы создать такую ​​скульптуру, надо было привлекать целые коллективы / Фото AFP

Археологи предполагают, что на создание каждого каменного верблюда шло примерно 15 дней.

Не верблюдами едиными

Саудовская Аравия может похвастаться одними из древнейших каменных сооружений, известных науке. Зданиям также примерно 7 тысяч лет.

Старинные структуры обнаружили на полях из лавы древних вулканов. Как и скульптуры верблюдов, эти строения называются мустатилами – прямоугольниками.

Длина стен – от 15 до 616 метров. На одной из таких стен ученые нашли древнюю картину с геометрическими рисунками.



Каменные сооружения в Саудовской Аравии считаются древнейшими в мире / Фото Sage Journals