В Саудовской Аравии обнаружили древнейшие в мире статуи животных – фото гигантских скульптур
Источник:ВВС
Огромным верблюдам, высеченным в скалах, исполнилось уже более 7 тысяч лет. Эти памятники – старше Стоунхенджа и египетских пирамид.
Скульптуры животных археологи открыли еще в 2018 году, но тогда они были уверены, что каменные статуи создали в начале нашей эры.
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Согласно последним исследованиям, гигантские животные появились 7 – 8 тысяч лет назад. Ученые сообщают, что это делает их древнейшими статуями в мире.
Что было 7 тысяч лет назадСаудовская Аравия не была пустыней – воды на этой территории хватало, а природа дышала зеленью. В то время человечество продолжало кочевать, однако еще не успело одомашнить верблюдов. Интересно, что не имея непосредственного контакта с этими животными, люди все равно изображали четвероногих в огромных скульптурах. Такие сооружения называются мустатилами.
Скульптуры намного древнее известных Стоунхенджа (4,5 – 5 тысяч лет) и пирамиды Гизы (4,5 тысячи лет).
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Определить реальный возраст статуй было довольно сложно. На них, в отличие от наскальных рисунков, нет никаких органических частиц, которые можно легко продатировать. Ученые обнаружили сходство между каменными верблюдами и наскальными рисунками животных в городе Петра в Иордании.
Наскальные рисунки верблюдов в городе Петра / Фото CORBIS NEWS
Какими методами пользовались ученые
Американский журнал Journal of Archaeological Science сообщает, что ученые провели ряд исследований, которые помогли определить, насколько древние каменные статуи:
- Проанализировали следы от инструментов, которыми создавались скульптуры.
- Создали модель выветривания и разрушения статуй вследствие погодных условий.
- Провели измерения плотности минерального налета, который накапливался на памятниках на протяжении тысячелетий.
- Исследовали фрагменты, отколовшиеся и определили их датировки путем люминесценции.
- Над исследованием работали археологи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции.
Что еще известно о каменных верблюдах
На территории, которой окрестили стоянку верблюдов, нашли 21 реалистичное изображение животных, среди которых – 3 большие статуи, высеченные в скалах. Исследователи считают, что это место могло быть точкой сбора племен.
Стоянка верблюдов является частью широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники,
– рассказывают ученые.
По мнению ученых, Стоянка верблюдов создавалась целыми коллективами, поскольку для украшения таких скульптур требовались строительные леса и частая смена инструментов – один человек создать собственноручно такое вряд ли смог бы.
Чтобы создать такую скульптуру, надо было привлекать целые коллективы / Фото AFP
Археологи предполагают, что на создание каждого каменного верблюда шло примерно 15 дней.
Не верблюдами едиными
- Саудовская Аравия может похвастаться одними из древнейших каменных сооружений, известных науке. Зданиям также примерно 7 тысяч лет.
- Старинные структуры обнаружили на полях из лавы древних вулканов. Как и скульптуры верблюдов, эти строения называются мустатилами – прямоугольниками.
- Длина стен – от 15 до 616 метров. На одной из таких стен ученые нашли древнюю картину с геометрическими рисунками.
Каменные сооружения в Саудовской Аравии считаются древнейшими в мире / Фото Sage Journals