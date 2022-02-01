В Саудовской Аравии во дворцах откроют роскошные отели: как они будут выглядеть

Саудовская Аравия запустила новую кампанию гостеприимства. В ее пределах некоторые исторические дворцы страны превратятся в роскошные отели.

Этим проектом занимается фирма Boutique Group. Сейчас она уже выбрала три тестовых сооружения.

Обратите внимание Что мотивирует украинцев путешествовать: результаты исследования ГАРТ

В Саудовской Аравии 3 дворца превратят в роскошные отели

Гостиничная компания Boutique Group хочет превратить некоторые из самых известных дворцов королевства в роскошные отели, представляющие "историю наследия и гостеприимства".

Запуск группы Boutique Group наследным принцем подчеркивает мандат Государственного инвестиционного фонда (PIF) раскрыть возможности перспективных секторов Саудовской Аравии, которые могут способствовать диверсификации экономики и способствовать росту не нефтяного ВВП,

– сказал Ясир Аль-Румаян, губернатор Саудовской Аравии.

По его словам, самый крупный в мире экспортер нефти стремится развивать туризм, чтобы к 2030 году внести 10% валового внутреннего продукта в рамках планов диверсификации экономики.

Как известно, Государственный инвестиционный фонд (PIF) выделит на такой замысел 480 миллиардов долларов.

Так, на первом этапе реализации проекта намерены открыть для гостей три дворца:

Аль-Хамра в Джидде; Тувайк в Эр-Рияде; Красный дворец в Эр-Рияде.

Каждый из них будет оборудован номерами класса "люкс", ресторанами, СПА-центрами и другими эксклюзивными развлечениями.

Дворец Аль-Хамра, Джидда

Когда-то здесь принимали самых известных международных общественных деятелей и VIP-гостей со всего мира, в частности, бывшего президента США Ричарда Никсона и бывшего президента Египта Анвара Садата.



Дворец Аль-Хамра в Джидде станет отелем / Фото PFI

Boutique Group запустит Al Hamra Palace как отель с 77 апартаментами, в частности 33 роскошных люкса и 44 виллы. Кроме живописных пейзажей и первоклассного гостеприимства, к вашим услугам собственный дворецкий.

Дворец Тувайк, Эр-Рияд

Это сооружение является одним из наиболее исторических и культурных достопримечательностей Эр-Рияда. В древности дворец был местом для отдыха, ресторанов, конференций, светских мероприятий и т.д.



Как будет выглядеть гостиница во дворце Тувайк в Эр-Рияде / Фото PFI

В ближайшее время здесь появится 96 номеров – 40 дворцовых апартаментов и 56 частных вилл.

Гости Tuwaiq Palace смогут насладиться традиционной архитектурой центрального региона Саудовской Аравии Неджд и пышными садами, окружающими дворец.

А вы знали ЕС вводит новые правила для путешествий: что нужно знать туристам

Красный дворец, Эр-Рияд

Хотите почувствовать себя в роли наследного принца Сауда бин Абдулазиза? Не проблема – скоро его жилье откроется для туристов как место отдыха.



Одни из апартаментов гостиницы в Красном дворце в Эр-Рияде / Фото PFI

Ранее Red Palace также был офисом Совета министров Саудовской Аравии, а затем Совета жалоб.

Сейчас же это место величия и истории станет как бутик-отель с 71 апартаментами. Его оснастят 46 роскошными люксами и 25 номерами.

По словам местных властей, если эксперимент окажется удачным, будут перестраиваться и другие дворцы.