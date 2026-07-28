Лучшим в Европе назвали остров, который туристы часто критикуют из-за цен и толп

Греческий остров Санторини с его белыми домами с голубыми куполами и невероятным закатом признали самым лучшим островом в Европе в 2026 году. Пейзажи здесь так впечатляют, что их невозможно забыть до конца жизни.

Как пишет Travel and Leisure, звание лучшего острова Европы Санторини присвоили после анализа отзывов туристов. Эксперты проанализировали тенденции поиска, данные бронирования и отзывы путешественников.

Почему Санторини – самый лучший остров Европы?

Своим уникальным видом остров обязан извержению вулкана, произошедшему около 3600 лет назад. Одно из величайших извержений в истории оставило после себя кальдеру в форме полумесяца, определяющую его ландшафт сегодня. На острове до сих пор есть пляжи с черным вулканическим песком.

Каждый год миллионы туристов приезжают на Санторини, чтобы увидеть те же виды, как с открытки. Самая популярная локация – поселок Оиа. Здесь есть традиционная кикладская архитектура, узкие белые улочки и роскошные виллы с бассейнами и видами на Эгейское море.

Оиа на Санторини / Фото Depositphotos

В столице Фири виды поражают не меньше, а жизнь динамичнее – здесь больше культурных достопримечательностей, ночные клубы, рестораны и т.д. Почитателям истории понравится доисторическое поселение бронзового века Акротири, которое сохранилось до нашего времени, потому что было покрыто слоем вулканического пепла. В то же время любителям вина стоит посетить горный поселок Пиргос Каллистис, где есть много виноделий.

Высокогорный поселок Пиргос Каллистис на Санторини / Фото Depositphotos

Тем туристам, которые любят активный отдых, стоит отправиться в живописный 10-километровый маршрут от Фиры до поселка Оио, пролегающий вдоль скал. Пройти его можно за 3 – 4 часа, но если часто останавливаться, чтобы любоваться красотой вокруг, то время в пути будет длиннее. Большинство мест, которые открываются по дороге, недоступны на автомобиле, так что это действительно будет уникальный опыт.

Почему туристы критикуют Санторини?

Интересно, что параллельно многие туристы наоборот пишут негативные отзывы о Санторини. Люди жалуются, что цены здесь космические – всего одна ночь может стоить тысячу долларов. Правда, опытные путешественники умеют найти неплохие варианты проживания вполне адекватной ценой.

Другая проблема Санторини – это огромные толпы туристов. Здесь сложно насладиться красивым закатом или сделать фото, на котором не будет других людей.

Некоторые туристические эксперты даже называют другие локации мира, которые похожи на Санторини, но имеют более спокойную атмосферу и более доступные цены. К примеру, греческий остров Астипалея малоизвестен среди туристов, но очень похож на Санторини.