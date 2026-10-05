Европейская комиссия уже определила финалистов конкурсов European Green Capital и Green Leaf Awards 2028. Победителей объявят в октябре, а вместе с титулами города получат финансовую поддержку на реализацию экологических планов.

Какие города претендуют на звание самых зеленых в Европе?

В финал прошли 8 из 27 городов, которые соответствовали требованиям конкурса. За звание Европейской зеленой столицы 2028 года соревнуются Ольборг в Дании, Бельско-Бяла в Польше, Кошице в Словакии, Порту в Португалии и Сарагоса в Испании.

Еще 3 города претендуют на награду European Green Leaf для населенных пунктов с населением от 20 до 100 тысяч жителей. Это Бенидорм и Чиклана-де-ла-Фронтера в Испании и Эстаррежа в Португалии.

По каким критериям оценивались города?

Эксперты оценивали кандидатов по 6 направлениям:

качеству воздуха,

управлению водными ресурсами,

состоянию биоразнообразия и зеленых зон,

обращению с отходами,

шумовому загрязнению,

смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним.

Ольборг был отмечен за комплексный подход к климатической адаптации, вовлечение жителей и эффективное управление отходами.

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Бельско-Бяла реализовала более 30 мероприятий по сокращению выбросов от систем отопления и зданий. Город также модернизировал централизованное теплоснабжение и развивает энергоэффективность.

Кошице продемонстрировал высокие результаты в области устойчивого развития. Город привлекает жителей к участию в климатических инициативах, а также использует данные о качестве воздуха при территориальном планировании.

Порту особенно выделяется управлением водными ресурсами и адаптацией к изменению климата. За последнее десятилетие город модернизировал инфраструктуру, восстанавливал экосистемы и работал над повышением водной устойчивости.

Сарагоса получила высокие оценки за городское биоразнообразие, зеленые территории и устойчивое землепользование. В городе действует генеральный план зеленой инфраструктуры, направленный на увеличение и объединение зеленых зон.

Бенидорм продемонстрировал высокие результаты в управлении водными ресурсами и адаптации к климатическим изменениям. Несмотря на высокий уровень туризма, городу удалось сократить выбросы.

Чиклана-де-ла-Фронтера располагает системой мониторинга климатических мер, инструментом для отслеживания углеродного следа и энергетической информационной платформой для граждан. Среди местных инициатив: зона с низким уровнем выбросов, семинары по счетам за электроэнергию и энергетическое сообщество Chiclana Sostenible.

Эстаррежа отличилась качеством воздуха и мерами по снижению последствий изменения климата. Более половины поездок по городу осуществляется пешком или на общественном транспорте. Также там работают над энергоэффективностью жилья и развитием зеленых и голубых зон.

Когда объявят победителей и что они получат?

Заключительный этап отбора состоится 7 и 8 октября. Финалисты представят жюри свои экологические планы, подходы к управлению и коммуникационные стратегии. Победителей объявят 8 октября на церемонии в Гимарайнше – Европейской зеленой столице этого года. Победитель конкурса European Green Capital получит 600 тысяч евро на реализацию своей стратегии в сотрудничестве с жителями и другими заинтересованными сторонами.

Титул European Green Leaf могут получить один или два города. Каждый победитель в этой категории получит 200 тысяч евро на мероприятия в течение титульного года, а также на дальнейшую экологическую трансформацию.

Помимо финансовой поддержки, финалисты получают международное признание и оценку независимых экспертов. Для победителей титульный год также может способствовать развитию туризма, привлечению инвестиций и дальнейшим изменениям в городской среде.