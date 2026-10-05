Європейська комісія вже визначила фіналістів European Green Capital та Green Leaf Awards 2028. Переможців оголосять у жовтні, а разом із титулами міста отримають фінансову підтримку на реалізацію екологічних планів.

Які міста претендують на звання найзеленіших у Європі?

До фіналу потрапили 8 із 27 міст, які відповідали вимогам конкурсу. За титул Європейської зеленої столиці 2028 року змагаються Ольборг у Данії, Бельсько-Бяла в Польщі, Кошице у Словаччині, Порту в Португалії та Сарагоса в Іспанії.

Ще 3 міста претендують на нагороду European Green Leaf для населених пунктів із населенням від 20 до 100 тисяч жителів. Це Бенідорм і Чиклана-де-ла-Фронтера в Іспанії та Естаррежа в Португалії.

За якими критеріями оцінювали міста?

Експерти оцінювали кандидатів за 6 напрямками:

якістю повітря,

управлінням водними ресурсами,

станом біорізноманіття та зелених зон,

поводженням із відходами,

шумовим забрудненням,

скороченням наслідків зміни клімату та адаптацією до них.

Ольборг відзначили за комплексний підхід до кліматичної адаптації, залучення мешканців і ефективне управління відходами.

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Бельсько-Бяла реалізувала понад 30 заходів для скорочення викидів від опалення та будівель. Місто також модернізувало централізоване теплопостачання та розвиває енергоефективність.

Кошице показало сильні результати у сталому розвитку. Місто залучає мешканців до кліматичних ініціатив, а також використовує дані про якість повітря під час просторового планування.

Порту особливо вирізняється управлінням водними ресурсами та адаптацією до зміни клімату. За останнє десятиліття місто модернізувало інфраструктуру, відновлювало екосистеми та працювало над підвищенням водної стійкості.

Сарагоса отримала високі оцінки за міське біорізноманіття, зелені території та стале землекористування. У місті діє генеральний план зеленої інфраструктури, спрямований на збільшення та поєднання зелених зон.

Бенідорм продемонстрував сильні результати в управлінні водними ресурсами та адаптації до кліматичних змін. Попри високий рівень туризму, місту вдалося скоротити викиди.

Чиклана-де-ла-Фронтера має систему моніторингу кліматичних заходів, інструмент для відстеження вуглецевого сліду та енергетичну інформаційну платформу для громадян. Серед місцевих ініціатив: зона низьких викидів, семінари щодо рахунків за електроенергію та енергетична спільнота Chiclana Sostenible.

Естаррежа відзначилася якістю повітря та заходами зі скорочення наслідків зміни клімату. Понад половина внутрішніх поїздок у місті здійснюється пішки або громадським транспортом. Також там працюють над енергоефективністю житла та розвитком зелених і синіх просторів.

Коли оголосять переможців і що вони отримають?

Остаточний етап відбору відбудеться 7 та 8 жовтня. Фіналісти представлять журі свої екологічні плани, підходи до управління та комунікаційні стратегії. Переможців оголосять 8 жовтня на церемонії в Гімарайнші – цьогорічній Європейській зеленій столиці. Переможець European Green Capital отримає 600 тисяч євро на реалізацію своєї стратегії у співпраці з мешканцями та іншими зацікавленими сторонами.

Титул European Green Leaf можуть отримати одне або два міста. Кожен переможець цієї категорії отримає 200 тисяч євро на заходи протягом титульного року та подальшу екологічну трансформацію.

Окрім фінансової підтримки, фіналісти отримують міжнародне визнання та оцінку незалежних експертів. Для переможців титульний рік також може сприяти розвитку туризму, залученню інвестицій та подальшим змінам у міському середовищі.