Самый высокий в мире отель: в Китае открыли комплекс на 120 этаже небоскреба - фото

В Китае открыли отель J Shanghai Tower на 120 этаже. Номера расположены в самом высоком здании Шанхая на 632-метровой высоте. Отсюда гости могут насладиться видом, который значительно превышает все остальные.

Отель занимает верхние этажи Шанхайской башни в финансовом районе города. Она является второй по высоте здания в мире после Бурдж-Халифы в Дубае.

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Самый высокий в мире отель

Отель принадлежит Jin Jiang International Hotels, большому государственному китайскому холдингу. В комплексе есть 165 номеров, из которых 34 – люксы. Все они имеют невероятный вид с венка на Шанхай с высоты птичьего полета.

Номера и люксы расположены на 86 – 98 этажах и имеют площадь от 62 до 380 квадратных метров. Это делает их одними из самых высоких и просторных вариантов в Шанхае. В здании есть ультрасовременный лифт, движущийся со скоростью 18 метров в секунду.



Лаундж-зона высокого в мире отеля / Фото J Shanghai Tower

Каждый номер имеет уникальный вид. Гости имеют доступ к различным и удивительных городских пейзажей Шанхая, от Бунда и Восточной жемчужной башни к просторам Пуси и Пудун.



Номер самом высоком отеле мира / Фото J Shanghai Tower

Все постояльцы отеля могут пользоваться услугами личного дворецкого.



Ресторан на 120 этаже / Фото J Shanghai Tower

Стоимость роскошного отдыха может достигать 67 тысяч юаней (около 201 тысячи гривен), однако в честь открытия туристам предлагается особый тариф размещения - 3 008 юаней (ориентировочно 13 тысяч гривен в сутки).



Ресторан в самом высоком отеле мира / Фото J Shanghai Tower