Готель займає верхні поверхи Шанхайської вежі у фінансовому районі міста. Вона є другою за висотою будівлі у світі після Бурдж-Халіфи в Дубаї.
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Найвищий у світі готель
Готель належить Jin Jiang International Hotels, великому державному китайському холдингу. В комплексі є 165 номерів, з яких 34 – люкси. Всі вони мають неймовірний краєвид з вінка на Шанхай з висоти пташиного польоту.
Номери та люкси розташовані на 86 – 98 поверхах та мають площу від 62 до 380 квадратних метрів. Це робить їх одними з найвищих та найпросторіших варіантів у Шанхаї. У будівлі є ультрасучасний ліфт, що рухається зі швидкістю 18 метрів в секунду.
Лаундж-зона найвищого у світі готелю / Фото J Shanghai Tower
Кожен номер має унікальний вид. Гості мають доступ до різноманітних та дивовижних міських пейзажів Шанхаю, від Бунду та Східної перлинної вежі до просторів Пусі та Пудун.
Номер у найвищому готелі світу / Фото J Shanghai Tower
Усі постояльці готелю можуть користуватися послугами особистого дворецького.
Ресторан на 120 поверсі / Фото J Shanghai Tower
Вартість розкішного відпочинку може сягати 67 тисяч юанів (близько 201 тисяча гривень), проте на честь відкриття туристам пропонується особливий тариф розміщення – 3 008 юанів (орієнтовно 13 тисяч гривень на добу).
Ресторан у найвищому у світ готелі / Фото J Shanghai Tower