Недавнее исследование Go2Africa определило самые переполненные туристические места мира, пишет Mirror. Эксперты сравнили количество посетителей с численностью местного населения, чтобы показать, где туристический поток особенно большой по отношению к количеству жителей.

Какой город Европы стал самым переполненным?

Первое место в европейском рейтинге занял Ватикан. Исследователи подсчитали, что на одного жителя приходится примерно 7709 туристов. Такое соотношение объясняется не только популярностью Ватикана, но и его очень небольшими размерами. Город занимает всего 0,44 квадратного километра, а его население составляет 882 человека.

Большое количество туристов в Ватикане: смотреть видео

Как туристы описывают посещение Ватикана?

Некоторые путешественники жалуются на чрезмерное скопление людей. В отзывах на TripAdvisor туристы рассказывали об очередях примерно из тысячи человек. Один из посетителей отметил, что даже предварительное бронирование не позволило полностью избежать толпы. После входа в музей туристам все равно приходилось двигаться вместе с большой очередью.

По словам другого путешественника, из-за большого количества людей было сложно остановиться у экспонатов и рассмотреть их. Во время посещения музеев Ватикана и Сикстинской капеллы поток туристов практически не прекращался. В одном из отзывов отмечалось, что около 3 часов люди двигались вместе с толпой, из-за чего полноценно насладиться искусством было сложно.

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Почему популярные туристические места страдают от массового туризма?

Эксперты Tourism Analytics объясняют рост массового туризма тем, что международные путешествия в последние годы стали более доступными. В частности, бюджетные авиакомпании поддерживают низкую стоимость билетов. Это способствует популярности коротких поездок на выходные и зарубежных отпусков.

Недорогими остаются и пакетные туры, а гибкие платформы бронирования дополнительно упрощают организацию поездок. Все это снижает барьеры для путешествий и способствует увеличению туристических потоков. Особенно ощутимым такой поток становится для небольших территорий, которые ежегодно принимают много путешественников.