Нещодавнє дослідження Go2Africa визначило найбільш переповнені туристичні місця світу, пише Mirror. Експерти порівняли кількість відвідувачів із чисельністю місцевого населення, щоб показати, де туристичний потік особливо великий щодо кількості жителів.

Яке місто Європи стало найбільш переповненим?

Перше місце в європейському рейтингу посів Ватикан. Дослідники нарахували приблизно 7 709 туристів на одного жителя. Таке співвідношення пояснюється не лише популярністю Ватикану, а і його дуже маленькими розмірами. Місто займає всього 0,44 квадратного кілометра, а його населення становить 882 людини.

Велика кількість туристів у Ватикані: дивитись відео

Як туристи описують відвідування Ватикану?

Деякі мандрівники скаржаться на надмірну кількість людей. У відгуках на TripAdvisor туристи розповідали про черги приблизно з тисячу людей. Один із відвідувачів зазначив, що навіть попереднє бронювання не дозволило повністю уникнути натовпу. Після входу до музею туристам усе одно доводилося рухатися разом із великою чергою.

За словами іншого мандрівника, через кількість людей було складно зупинитися біля експонатів і роздивитися їх. Під час відвідування музеїв Ватикану та Сікстинської капели туристичний потік фактично не припинявся. В одному з відгуків зазначалося, що приблизно 3 години люди рухалися разом із натовпом, через що повноцінно насолодитися мистецтвом було складно.

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Чому популярні туристичні місця потерпають від масового туризму?

Експерти Tourism Analytics пояснюють зростання масового туризму тим, що міжнародні подорожі останніми роками стали доступнішими. Зокрема, бюджетні авіакомпанії підтримують низьку вартість квитків. Це сприяє популярності коротких поїздок на вихідні та закордонних відпусток.

Недорогими залишаються і пакетні тури, а гнучкі платформи бронювання додатково спрощують організацію поїздок. Усе це знижує бар'єри для подорожей і сприяє збільшенню туристичних потоків. Особливо відчутним такий потік стає для невеликих територій, які щороку приймають багато мандрівників.