Спрос на семейный отдых в Европе в этом году заставил экспертов внимательно присмотреться не только к красивым пляжам, но и к ежедневным расходам туристов. Как пишет The Independent, именно такой подход и вывел Алгарве в лидеры среди самых доступных направлений.

Почему Алгарве признали самым дешевым курортом Европы?

Исследование охватило 22 популярных европейских курорта и сравнивало не только кофе или ужин, но и более "семейный" набор расходов – от солнцезащитного крема до средства от насекомых. В итоге юг Португалии показал самые низкие цены для семей, планирующих летний отпуск без лишних затрат.

Стандартный набор из 10 самых распространенных туристических покупок в Алгарве стоит 8 300 гривен. Это на 2,7% меньше, чем в прошлом году, поэтому регион не только удержал свои позиции, но и стал еще более привлекательным для экономных путешественников.

В этот набор вошли чашка кофе, бутылка пива, кока-кола, бокал вина, вода, солнцезащитный крем, средство от насекомых, две детские пиццы, обед из двух блюд для двух взрослых и семейный обед из трех блюд.

Алгарве привлекает еще и тем, что здесь легче избежать толп, характерных для самых популярных побережий Испании, Италии или Греции. Для многих семей это не менее важно, чем низкие цены: более спокойный ритм отдыха часто становится решающим аргументом.

Что еще известно о рейтинге недорогих курортов?

В списке популярных направлений, которые также могут заинтересовать тех, кто следит за бюджетом, оказался Солнечный берег в Болгарии, а далее следуют Лансароте, Менорка и Коста-Брава.

Алгарве, Португалия;

Солнечный берег, Болгария;

Лансароте, Канарские острова, Испания;

Менорка, Балеарские острова, Испания;

Коста-Брава, Испания;

Тенерифе, Канарские острова, Испания;

Мармарис, Турция;

Коста-дель-Соль, Испания;

Коста-Бланка, Испания;

Пафос, Кипр.

На противоположном конце рейтинга оказался Сорренто в Италии – именно там базовая "туристическая корзина" стоит вдвое дороже, чем в Алгарве.